Rosario Central vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Rosario Central recibirá a Newell`s, en el marco de la fecha 6 del Clausura, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Newell`s

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central sacó un empate por 1 en su visita a Dep. Riestra. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Defensa y Justicia. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Rosario Central no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 3 partidos jugados en el estadio Gigante de Arroyito, sólo ha logrado empates.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Rosario Central con un marcador de 1-2.

Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Sarmiento: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Barracas Central: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Rosario Central y Newell`s, según país