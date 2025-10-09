Independiente Riv. (M) vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Independiente Riv. (M) recibirá a Godoy Cruz, en el marco de la fecha 12 del Clausura, el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Godoy Cruz

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) sacó un empate por 0 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Facundo Tello Figueroa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente Riv. (M) y Godoy Cruz, según país