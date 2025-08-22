Godoy Cruz vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo lunes 25 de agosto, Vélez visita a Godoy Cruz en el estadio el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Godoy Cruz y Vélez

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz recibió un duro golpe y cayó 2 a 4 ante su rival River Plate. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega triunfante luego de ver caer a Independiente con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Godoy Cruz se impuso por 0 a 2.

Edgardo Zamora es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Platense: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Lanús: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Horario Godoy Cruz y Vélez, según país