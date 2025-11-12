Godoy Cruz vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

El cotejo entre Godoy Cruz y Dep. Riestra, por la fecha 16 del Clausura, se jugará el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mendoza.

Así llegan Godoy Cruz y Dep. Riestra

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Atlético Tucumán por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 empates y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de caer derrotado 0 a 1 ante Independiente. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Dep. Riestra quien ganó 3 a 0.

Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

Horario Godoy Cruz y Dep. Riestra, según país