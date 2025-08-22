Estudiantes vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo lunes 25 de agosto, Aldosivi visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Aldosivi

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Banfield. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aldosivi y Belgrano, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 1 gol al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Estudiantes es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Jorge Luis Hirschi. Aldosivi atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 2.

Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Boca Juniors: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Horario Estudiantes y Aldosivi, según país