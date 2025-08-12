Aldosivi vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El cotejo entre Aldosivi y Belgrano, por la fecha 5 del Clausura, se jugará el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.
Así llegan Aldosivi y Belgrano
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura
Aldosivi quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Barracas Central por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 1 partido perdido, con 1 gol marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura
Belgrano llega con ventaja tras derrotar a Banfield con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 2.
Todas las veces que fue anfitrión en el estadio José María Minella, Aldosivi sólo logró terminar igualando frente a su rival.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Belgrano quien ganó 2 a 0.
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Estudiantes: 25 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 25 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Belgrano, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas