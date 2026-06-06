Arabia Saudita golea a Puerto Rico en partido retrasado por mal clima, en primera victoria con DT Donis

Khalid Al-Ghannam de Arabia Saudita en acción con Jaden Servania de Puerto Rico

Por Ashraf ​Hamed Atta

6 jun (Reuters) - - Arabia Saudita se impuso 3-0 a Puerto Rico el ‌sábado en ‌un partido amistoso que se vio interrumpido durante casi dos horas por las inclemencias del tiempo, logrando así su primera victoria bajo la dirección del nuevo seleccionador, Georgios Donis, de ​cara al Mundial ⁠que comienza en pocos días.

El ‌partido se suspendió en el ⁠minuto 21 cuando las ⁠tormentas eléctricas y los rayos obligaron a los jugadores a abandonar el terreno ⁠de juego y a los espectadores ​a buscar refugio, de ‌acuerdo con los protocolos ‌de seguridad estadounidenses que suspenden el ⁠juego cuando se detectan tormentas en un radio de 8 millas.

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Los repetidos rayos provocaron múltiples reinicios del ​retraso ‌obligatorio de 30 minutos antes de que el juego se reanudara.

Arabia Saudita se adelantó justo antes del descanso cuando Sultan Mandash ⁠aprovechó un error de la defensa rival dentro del área, antes de que Abdullah Al Hamdan aumentara la ventaja en el minuto 50 con un remate por encima del portero.

El capitán Salem Al Dawsari ‌cerró el marcador en el minuto 88 con una magnífica jugada individual, dando a Arabia Saudita una victoria que le devuelve la confianza tras su derrota 2-1 ‌ante Ecuador.

Se enfrentará a Senegal el 9 de junio en su último partido ‌de preparación ⁠antes de debutar en el Mundial en el Grupo H, ​donde se medirá a España, Uruguay y Cabo Verde.

Con información de Reuters