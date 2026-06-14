Antonelli se siente "vacío" tras el fin de su racha de victorias

Gran Premio Barcelona-Cataluña

El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, afirmó sentirse vacío tras el ‌fin de su ‌racha de cinco victorias consecutivas en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña celebrado el domingo.

El italiano de 19 años, el líder del campeonato más joven de la historia de este deporte, se retiró a cuatro vueltas del final después de ​que su Mercedes ⁠sufriera un fallo eléctrico cuando iba en segunda ‌posición.

La avería permitió a Lewis Hamilton, ⁠de Ferrari y ganador de ⁠la carrera, recortar la ventaja de Antonelli de 66 a 41 puntos tras siete de las 22 ⁠pruebas.

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"No lo vi venir", dijo el joven. "De ​repente... el coche se rindió".

"Por ‌supuesto, ahora mismo me siento ‌muy vacío emocionalmente, porque estamos intentando asimilar lo ⁠que acaba de pasar".

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que estaba "decepcionado" por el segundo abandono de este tipo de Mercedes en las ​últimas ‌tres carreras, tras la retirada de George Russell cuando iba en cabeza en Canadá el mes pasado.

"No podemos sufrir abandonos de forma habitual y continuada, perdiendo 25 puntos ⁠en el campeonato de constructores en Montreal y otros 18 puntos hoy", dijo el austriaco.

"La fiabilidad es lo que tenemos que resolver. Y eso es lo primero. Así que nadie está contento con esto. Y no dejaremos piedra sin remover para entender (lo que ‌ha pasado)".

Russell, que no había sumado puntos en sus dos carreras anteriores, reconoció que se había beneficiado de la mala suerte de su compañero de equipo al quedar segundo el domingo, pero también ‌expresó su preocupación.

"Es una pena ver cómo terminó la carrera para él y, obviamente, para nosotros como equipo ‌y como ⁠HPP (High Performance Powertrains de Mercedes). Hemos tenido algunos fallos recientemente, así que eso ​es una gran preocupación para nosotros".

La victoria de Hamilton supuso la primera derrota de la temporada para Mercedes.

Con información de Reuters