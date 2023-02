¿Le dice que no a Central? El plan de Di María para continuar su carrera

Aunque todavía no definió su futuro después de junio del 2023, Ángel Di María le diría que no a Rosario Central ya que tiene otros planes para su carrera antes de volver al "Canalla".

Ángel Di María todavía no definió su futuro después del 30 de junio del 2023 y todo indica que no volverá a Rosario Central. El campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 tiene un inesperado plan para continuar con su carrera antes de regresar al fútbol de nuestro país. Claro que todo dependerá de lo que suceda una vez que culmine el vínculo que tiene con la Juventus de Italia.

Desde la institución italiana informaron que no le renovarán el contrato como tampoco lo harán con Leandro Paredes y esto obligará al rosarino a buscar un nuevo club para brillar como lo hizo en cada competencia que disputó. Por supuesto, los hinchas del "Canalla" sueñan con que finalmente vuelva a vestir sus colores en algún momento, pero tendrán que esperar un tiempo más. Esto se debe a la contundente decisión del futbolista con respecto a su porvenir.

La idea que el "Fideo" tiene en mente para lo que se viene es jugar, al menos, un año más en Europa. Su estadía en el Viejo Continente sería hasta que finalice la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos en 2024 y, luego de esto, analizará su futuro de acuerdo a lo que suceda. Igualmente, todavía resta que el propio Di María lo confirme de manera oficial.

Con respecto a su continuidad en la Selección luego de levantar la Copa del Mundo, Angelito aseguró en una entrevista reciente con Olé los deseos que tiene de cara a lo que viene. Estamos para un poquito más, no sé cuanto. Vamos a ir año a año, cómo va la cosa y cómo me voy sintiendo yo. Estos guachos me volvieron loco. Me convencieron para seguir después del Mundial, Paredes me insistió mucho. Es la ilusión que tengo, pero como digo siempre es la decisión del técnico".

Los números de Ángel Di María en su carrera

El atacante nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, jugó su primer partido con Rosario Central en 2005 con sólo 17 años. En 2007 emigró a Portugal para sumarse al Benfica en donde estuvo durante tres temporadas. Tiempo después, Di María pasó por el Real Madrid de España, el Manchester Uni ted de la Premier League y el PSG de Francia hasta su arribo a la Juventus en 2022. En total, el atacante acumula 185 goles en 821 partidos y suma 284 asistencias. Con el paso de los años, "Angelito" levantó 28 trofeos a nivel clubes que se sumaron a los ya conseguidos en la Selección (Mundial Sub 20 de Canadá 2007, Juegos Olímpicos Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022).