Di María rompió el silencio sobre su continuidad en la Selección: "No sé cuánto"

Ángel Di María rompió el silencio poco más de un mes después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección. El autor del segundo gol de la "Albiceleste" contra Francia el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail se refirió a su continuidad en la "Scaloneta", lo que vivió luego de aquel partido, las críticas hacia su persona y el presente en la Juventus. Además, el "Fideo" habló sobre la importancia de Lionel Scaloni al frente del equipo.

"Todavía no caí. La gente te lo hace recordar a cada momento. Cuando ves fotos o imágenes, el video de (Gonzalo) Montiel lo veo constantemente. Uno va cayendo poco a poco de lo que logró. Eso nos hace muy felices. Nos damos cuenta de lo que logramos para la gente. Era lo que más deseábamos, es imposible olvidarse. Lo veo en los que tiene 50 o 60 años y siguen hablando del tema", comenzó "Angelito" con el recuerdo de lo sucedido en la Copa del Mundo. Claro que, todo eso lo motivó a más y lo contó en diálogo con Olé.

"Estamos para un poquito más, no sé cuanto. Vamos a ir año a año, cómo va la cosa y cómo me voy sintiendo yo. Estos guachos me volvieron loco. Me convencieron para seguir después del Mundial, Paredes me insistió mucho. Es la ilusión que tengo, pero como digo siempre es la decisión del técnico", aseguró Di María con respecto a su continuidad en la Selección después de disputar el torneo en Qatar.

Por otro lado, con respecto a Lionel Scaloni, el "Fideo" fue contundente: "Es muy difícil que se vaya y tiene para muchos años más. Demostraron con actitud, frialdad para decidir entre un jugador y otro ser un gran cuerpo técnico. Hicieron que no se note la diferencia cuando jugaba uno u otro. Ellos lo supieron hacer con una Selección como Argentina".

Las críticas hacia Di María por su rendimiento

Con respecto a las miles de críticas que recibió por su rendimiento en los partidos decisivos, Ángel Di María no se guardó nada: "Lo que más me dolía era esa crítica que te terminaba lastimando. El que no nos daba para estar en la Selección. Para mí, personalmente, que me cagaba para las finales o siempre me pasaba algo. Pero Dios me dio revancha, pude estar al 100% y terminó siendo como fue. Para los que están en Argentina escuchar siempre lo mismo lastima demasiado. Pero son ellos los que me decían que no".

El golpe del empate de Francia en la final y la ilusión de salir campeón

A pesar de que los de Didier Deschamps llegaron a la igualdad en dos ocasiones durante el partido, el "Fideo" nunca dejó la confianza de lado para quedarse con la Copa del Mundo. "Se me caía el mundo, que se nos iba, pero por otro lado sentía: 'No, porque yo hice un gol y en todas las finales que hice ganamos'". Y así fue, tanto en la Sub 20 como en la Mayor, "Angelito" convirtió y fue una de las grandes figuras.

La jugada que pudo cambiar la final del Mundial contra Francia

Cada uno vivió a su manera el fatídico minuto 123 de la final entre la Selección y Francia, pero Di María lo hizo de una manera particular con la atajada infernal del "Dibu" Martínez: "Vi un pedazo nomás, no vi cuando la tapó. Estaba rezando constantemente, siento que hace el 'uuh' y la vi después por las redes. Gracias a Dios que no pasó, hubiese sido un golpe muy duro para todos". Además, lanzó un elogio para el arquero: "Me encanta. Yo no sé si se pasa de los límites. Él es así y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno hace. Nosotros nos reíamos porque él es así. El baile, el festejo, todo. Gracias a él ganamos el Mundial".