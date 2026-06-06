Andreeva se consolida con su triunfo en Roland Garros frente a la revelación Chwalinska

Abierto de Francia

Mirra Andreeva se convirtió el sábado en la campeona más joven del Abierto de Francia ‌en más de ‌tres décadas al arrollar a la sorprendente finalista Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una ventosa pista Philippe Chatrier, donde la polaca parecía paralizada por la importancia del momento.

La rusa de 19 años, la ganadora más joven del torneo individual femenino de Roland Garros ​desde que Monica ⁠Seles ganara su tercer título consecutivo en 1992 ‌con 18 años, superó un comienzo nervioso para ⁠hacerse con su primera corona ⁠de Grand Slam, ganando en autoridad a medida que avanzaba el partido, mientras que Chwalinska luchaba por adaptarse al ⁠gran escenario.

La número 114 del mundo, que el ​lunes ascenderá al puesto 21 del ‌ranking mundial, había cautivado a ‌Roland Garros con su inteligencia táctica y su ⁠intrépida variedad de golpes en una racha de nueve victorias consecutivas que comenzó en la fase previa, pero la magia la abandonó en la final a ​pesar del ‌apoyo de cientos de aficionados polacos.

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En una pista que de repente parecía enorme e implacable, Chwalinska parecía una sombra de la jugadora que había superado a una rival tras otra para ⁠llegar a la final del campeonato.

"Eres una rival muy complicada. No me gustaría volver a jugar contra ti. No, no pasa nada. Espero que disputemos muchas más finales en el futuro", dijo Andreeva durante la ceremonia de entrega de trofeos.

"Ganar este torneo era uno de mis grandes sueños. ‌No puedo creer que tenga este trofeo en mis manos".

A medida que los golpes de fondo de Andreeva, octava cabeza de serie, encontraban su precisión y su confianza crecía, Chwalinska perdió su toque.

Los característicos golpes cortos y los ‌cambios de ritmo de la polaca dieron cada vez menos resultado, y la adolescente rusa tomó el control para completar ‌un triunfo decisivo ⁠que confirmó su llegada a la élite del tenis.

El primer set fue muy tenso, ​con ambas jugadoras luchando por asentarse bajo la presión de una final de Grand Slam.

(Reportaje de Julien Pretot; edición de Ken Ferris, Editado en español por Juana Casas )