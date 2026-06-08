América de México designa DT a uruguayo Almada

El club mexicano América designó el domingo al uruguayo Guillermo Almada como ‌su director técnico ‌para el torneo Apertura que inicia en julio.

Almada, quien ya dirigió en México a Santos Laguna y Pachuca, llegará a las "Águilas" del América en sustitución del brasileño André Jardine, quien el miércoles finalizó su vínculo con el ​club después de ⁠tres años en los que conquistó seis ‌títulos.

"América anuncia la incorporación de Guillermo ⁠Almada como director técnico ⁠de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días para reunirse con los jugadores ⁠y directiva de cara a la preparación ​del torneo Apertura", informó el ‌club en un comunicado.

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"El ‌estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una ⁠nueva etapa en América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el ​equipo más ‌ganador de la región", agregó.

Al frente de los "Tuzos" de Pachuca el estratega de 59 años ganó el torneo local Apertura 2022, la Copa de Campeones de ⁠la Concacaf en 2024 y fue subcampeón de la Copa Intercontinental tras perder ante Real Madrid en diciembre del 2024.

Almada regresa a México tras haber dirigido a Real Valladolid y Real Oviedo en España.

También dirigió a Barcelona Sporting de Ecuador, ‌club donde logró el campeonato en 2016, y a los clubes uruguayos Tacuarembó y River Plate Montevideo, con el que fue campeón en 2012.

"Para el América, representa un motivo de alegría la ‌llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos ‌de que, bajo ⁠su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la ​altura del alto nivel de exigencia del club y de nuestra grande y querida afición", agregó el equipo mexicano.

Con información de Reuters