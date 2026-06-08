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América de México designa DT a uruguayo Almada

08 de junio, 2026 | 00.42

El club mexicano América designó el domingo al uruguayo Guillermo Almada como ‌su director técnico ‌para el torneo Apertura que inicia en julio.

Almada, quien ya dirigió en México a Santos Laguna y Pachuca, llegará a las "Águilas" del América en sustitución del brasileño André Jardine, quien el miércoles finalizó su vínculo con el ​club después de ⁠tres años en los que conquistó seis ‌títulos.

"América anuncia la incorporación de Guillermo ⁠Almada como director técnico ⁠de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días para reunirse con los jugadores ⁠y directiva de cara a la preparación ​del torneo Apertura", informó el ‌club en un comunicado.

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"El ‌estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una ⁠nueva etapa en América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el ​equipo más ‌ganador de la región", agregó.

Al frente de los "Tuzos" de Pachuca el estratega de 59 años ganó el torneo local Apertura 2022, la Copa de Campeones de ⁠la Concacaf en 2024 y fue subcampeón de la Copa Intercontinental tras perder ante Real Madrid en diciembre del 2024.

Almada regresa a México tras haber dirigido a Real Valladolid y Real Oviedo en España.

También dirigió a Barcelona Sporting de Ecuador, ‌club donde logró el campeonato en 2016, y a los clubes uruguayos Tacuarembó y River Plate Montevideo, con el que fue campeón en 2012.

"Para el América, representa un motivo de alegría la ‌llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos ‌de que, bajo ⁠su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la ​altura del alto nivel de exigencia del club y de nuestra grande y querida afición", agregó el equipo mexicano.

Con información de Reuters

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