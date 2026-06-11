Alpine supera el primer escollo en la revisión de la sanción impuesta a Gasly en Mónaco

Gran Premio de Mónaco

El equipo Alpine de Fórmula Uno superó el jueves el primer obstáculo ‌para lograr la revisión ‌de las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane del Gran Premio de Mónaco, que le costaron a Pierre Gasly un puesto en el podio.

Los comisarios indicaron en un comunicado que la solicitud de revisión es admisible en ambos ​casos y reconocieron ⁠que existe un elemento significativo y nuevo del ‌que los comisarios no disponían en ⁠el momento de tomar las ⁠decisiones el domingo. La audiencia virtual del jueves pasó a una segunda fase antes del Gran Premio de ⁠Barcelona-Cataluña.

Alpine, propiedad de Renault, argumentó en un ​escrito que tanto la FIA como ‌Formula One Management (FOM), pero no ‌los comisarios, sabían antes de la carrera que ⁠había un problema con los bucles de cronometraje en el pit lane.

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La declaración indicó que Alpine también dispone de datos que demuestran que Gasly ​activó ‌el limitador de velocidad del auto antes de entrar en el pit lane y se mantuvo dentro del límite.

Alpine argumentó en un escrito que "FOM, como proveedor oficial de cronometraje ⁠de la competición, aportó pruebas de que la distancia utilizada para calcular el cronometraje oficial de la F1 (y, por lo tanto, la velocidad en el pit lane) era inexacta y sobreestimaba la velocidad del auto 10".

El francés Gasly terminó tercero en Mónaco, en lo que ‌es prácticamente una carrera en casa para él y su equipo, pero fue relegado al séptimo puesto tras recibir dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane.

Las decisiones determinaron que ‌Gasly, uno de los varios pilotos sancionados por infracciones similares, circulaba a 60,1 y 60,4 km/h cuando el ‌límite era de ⁠60 km/h.

Gasly declaró más tarde que estaba "totalmente destrozado" por las sanciones y que "me ​han arrebatado el sueño de toda mi vida de subir al podio en Mónaco por razones que simplemente no puedo comprender".

(Editado en español por Carlos Serrano)