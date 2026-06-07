Alpine se distrajo y Franco Colapinto los liquidó desde el auto: "Boludos"

Alpine cometió otro error grosero y Colapinto los lapidó desde el auto.

Franco Colapinto tenía que cumplir una sanción de cinco segundos por haber excedido los límites de velocidad al entrar a los boxes en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, Alpine no le avisó por la radio y, cuando la carrera se detuvo con la bandera roja por el choque de Lance Stroll, el piloto argentino no aprovechó para cumplir la pena en ese momento porque no le dijeron nada por audio.

"¡La puta madre, amigo, por qué no me dijiste! ¿Por qué no me dijeron, boludos?", disparó el corredor de 23 años desde el monoplaza. "Perdón, amigo, eso es culpa nuestra. Perdón...", le respondió desde los pits el ingeniero de pista británico Stuart Barlow. Igualmente, la escudería francesa apeló para que el bonaerense no tuviera que cumplir el castigo una vez terminada la competencia y quedó a la espera del fallo final de la FIA.

Así terminó el GP de Mónaco 2026 de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Sergio "Checo" Pérez (Cadillac). Fernando Alonso (Aston Martin). Gabriel Bortoleto (Audi). George Russell (Mercedes). Nico Hulkenberg (Audi). Franco Colapinto (Alpine).

* Abandonaron Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

El resumen de la carrera de Colapinto en Mónaco

La largada de Colapinto fue positiva, ya que cumplió con creces y aprovechó el inesperado abandono rápido de Verstappen para ganar una posición y ubicarse 13°. Con el transcurrir de los giros, el pilarense se mantuvo bien sobre la pista, con los neumáticos amarillos (medios). Al mismo tiempo, Sergio "Checo" Pérez fue penalizado con diez segundos y hubo pilotos que pararon de entrada en los boxes, aunque no fue el caso de Franco.

A medida que pasaba la competencia, "Colapa" pudo quedar 12° gracias a los problemas de dos adversarios, pero hacía lo que había que hacer: sostenerse sobre el asfalto y aprovechar alguna chance. Casi sobre la mitad de la final, en la vuelta 37 sobre las 78 totales, Colapinto entró a boxes pero el equipo Alpine tardó demasiado en cambiarle los neumáticos traseros. La detención fue de 3.6, cuando debería ser de entre 2.5 y 2.8, y ello complicó al argentino.

Así y todo, las gomas medias nuevas en vez de las duras le sirvieron para ir descontando la ventaja que le llevaban quienes iban delante de él. Sancionaron a Franco con cinco segundos por haber superado el límite de velocidad máximo al ingresar a los boxes. El imprevisto de la entrada del Safety Car por el accidente de Lance Stroll llevó a la detención de la prueba en el giro 61, por lo que Colapinto ingresó otra vez a los pits.

En el relanzamiento, Leclerc chocó en la vuelta 66 y abandonó en su casa, por lo que de nuevo tuvo que entrar el Auto de Seguridad. Para colmo, las autoridades de la FIA evaluaron la condición de la pista por algunos problemas y hubo bandera roja mientras tanto. La carrera se detuvo a 10 vueltas del final, con Colapinto 13°. Se demoró el retorno casi media hora y la nueva movida no salió bien para el bonaerense, ya que quedó 15° y así terminó la competencia.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 14 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Barcelona en Catalunya, España. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.

Así acabó Colapinto en todas las carreras en 2026