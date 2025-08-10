Alianza Lima vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Alianza L. y U.Católica juegan por la llave 1 de la Copa Sudamericana el miércoles 13 de agosto. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Coloso Victoriano.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)

: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio) Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)

Los resultados de U. Católica (E) en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo)

: U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo) Fase de Grupos : Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril)

: Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril) Fase de Grupos : U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril)

: U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril) Fase de Grupos : U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril)

: U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril) Fase de Grupos : Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo)

: Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo)

: Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo) Fase de Grupos: U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo)

Horario Alianza Lima y U. Católica (E), según país