Alavés vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 13:30 (hora Argentina).
Así llegan Alavés y Sevilla
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 1 a 0 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Elche. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Ha convertido 7 goles y ha recibido 7 en contra.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.
El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Barcelona
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|Espanyol
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|7
|Alavés
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|12
|Sevilla
|4
|4
|1
|1
|2
|0
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Getafe: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Mallorca: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Elche: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas