La selección femenina afgana de refugiadas debutará en un torneo en EAU

FOTO DE ARCHIVO. Miembros del equipo femenino afgano de refugiados posan para un grupo del equipo durante un campamento de selección en St. George's Park, Burton upon Trent, Reino Unido

ters) -El equipo femenino afgano de refugiadas saltará al campo por primera vez en un torneo internacional cuando juegue en una competición amistosa de cuatro equipos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) el mes que viene, informó el miércoles el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA.

La creación del equipo se debe a la prohibición de los talibanes de los deportes femeninos tras la toma del poder en Afganistán en 2021, lo que llevó a las jugadoras a huir del país por temor a la persecución.

El torneo "FIFA Unites: Women's Series" se disputará del 23 al 29 de octubre en Dubái y contará con la participación de la selección de refugiadas afganas, prácticamente formada, junto a los equipos titulares de EAU, Chad y Libia.

"Garantizar que todas las mujeres tengan acceso al fútbol es una prioridad para la FIFA y un elemento clave para dar forma al futuro de nuestro deporte", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

"Somos conscientes del potencial que tiene el juego tanto dentro como fuera del terreno de juego. Estos partidos amistosos representan algo más que una competición, son un símbolo de esperanza y progreso para las mujeres de todo el mundo."

Antes de la toma del poder por los talibanes, Afganistán tenía contratadas a 25 jugadoras, la mayoría de las cuales viven ahora en Australia.

La selección masculina de Afganistán continúa en activo con normalidad.

La FIFA ha organizado varios campamentos de identificación de talentos en todo el mundo para elegir una selección femenina de 23 jugadoras.

Con información de Reuters