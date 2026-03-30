Procesaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención indebida de aportes

El juez Diego Amarante procesó al presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, en la causa que investiga el posible delito de retención indebida de aportes. Lo mismo dispuso para otros miembros de la conducción del ente que regula el fútbol argentino, como Cristian Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por las presuntas irregularidades presentadas.

La medida fue firmada por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados. Aunque los imputados permanecerán en libertad por haber demostrado sujeción al proceso, tanto Tapia como Toviggino fueron embargados por $350 millones cada uno, deberán fijar domicilio, no ausentarse por el plazo de 72 horas (motivo por el que Tapia deberá pedir permiso a la Justicia para concurrir este martes a la Bombonera para el partido amistoso que disputará la Selección Argentina contra Zambia, uno de los últimos partidos que jugará Lionel Messi con la camiseta albiceleste) y no tendrán permitido viajar al exterior.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa “carece de tipicidad” y que la Asociación del Fútbol Argentino no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

Hasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje público se dio a conocer el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión” al frente de la institución, a la vez que respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó ”un balance económico positivo”, en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.

Por qué investigan a Tapia y el trasfondo de la causa por retención indebida de aportes

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político. La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

Tapia y Toviggino fueron embargados por la Justicia y no podrán salir del país.

El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente. La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Ya el lunes el presidente de la AFA dejó un mensaje breve en el cual cruzó a la Justicia. “Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”, dijo. La frase, pronunciada en el cierre del acto, sonó como una advertencia política y judicial, pero también como una defensa cerrada del rumbo que tomó la AFA en materia de televisación y explotación de contenidos.