A qué se dedican las esposas y parejas de los jugadores de la Selección Argentina

Las mujeres de la Selección Argentina.

Cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha, las cámaras apuntan a Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez o Rodrigo De Paul. Sin embargo, detrás de cada concentración, viaje y consagración existe una red de apoyo fundamental compuesta por sus familias y, especialmente, por sus parejas.

Lejos de responder a un único estereotipo, las mujeres de la Scaloneta construyeron en los últimos años identidades profesionales propias. Algunas eligieron el perfil bajo y desarrollan emprendimientos lejos de los flashes, mientras que otras se consolidaron como empresarias, artistas internacionales o referentes de la moda. Todas comparten una característica: aprovecharon su visibilidad para desarrollar proyectos personales que trascienden al fútbol.

Antonela Roccuzzo: de Rosario al negocio global de la moda

Hablar de Antonela Roccuzzo implica referirse a una de las figuras más influyentes del entorno de Lionel Messi. Si bien mantiene un perfil discreto en comparación con otras celebridades, la rosarina logró construir una sólida carrera empresarial.

Su primer gran proyecto fue Enfans, una marca de ropa infantil fundada en 2014 junto a integrantes de su familia. La firma, nacida en Rosario, creció hasta superar las 30 sucursales y una importante presencia digital.

Antonela Roccuzzo.

Además, intentó expandirse al rubro del calzado con Roccbal 109, una franquicia creada junto a Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez. Si bien ese emprendimiento cerró en 2019, la rosarina encontró en las redes sociales una nueva plataforma de crecimiento. En la actualidad, es embajadora de marcas internacionales como Adidas, Stanley, Tiffany & Co y Casetify, además de convertirse en una figura habitual de la Semana de la Moda de París.

Del diseño y la decoración a los negocios inmobiliarios

Entre las parejas de los jugadores argentinos hay varios casos de mujeres que transformaron pasiones personales en emprendimientos exitosos.

Mandinha Martínez, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, se presenta como diseñadora de interiores y empresaria. Desde Inglaterra creó Mi Sueños Kids, una tienda de ropa para bebés y niños que administra ella misma y que ya se convirtió en uno de sus principales proyectos familiares.

Mandinha y Emiliano Martínez.

Rocío Espósito, por su parte, pareja del arquero Gerónimo Rulli, estudió Nutrición en Argentina pero encontró su camino profesional en Europa. En la actualidad, dirige Erre Homes, una empresa inmobiliaria radicada en Valencia que compra, remodela y comercializa propiedades exclusivas en España.

En la misma línea aparece Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Después de iniciar su carrera como modelo e influencer, fundó una marca de indumentaria deportiva que logró una importante expansión en el mercado argentino gracias a una estrategia centrada en el vínculo directo con sus clientas.

Nicolás Tagliafico y su pareja.

Tini Stoessel, Agustina Gandolfo y Valentina Cervantes: tres modelos de éxito propio

El caso de Martina "Tini" Stoessel es probablemente el más conocido fuera del universo futbolero. La cantante, vinculada sentimentalmente con Rodrigo De Paul, construyó una carrera internacional que comenzó en Disney Channel con Violetta y continuó con una exitosa trayectoria musical.

Con millones de oyentes en plataformas digitales y acuerdos con grandes marcas internacionales, Tini se consolidó como una de las artistas argentinas más exitosas de su generación, con ingresos que superan ampliamente el universo del espectáculo local.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Otra empresaria destacada es Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez. Radicada en Italia, combina su faceta de influencer con la dirección de Coraje, un restaurante que se convirtió en una referencia de la gastronomía argentina en Milán. Además, impulsa proyectos vinculados al mundo del vino junto al delantero del Inter.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, protagonizó uno de los crecimientos más notorios después del Mundial de Qatar 2022. Luego de años trabajando en empleos convencionales mientras acompañaba la carrera de su pareja, se transformó en modelo, figura de redes sociales y recientemente lanzó Twenty Four, una marca de ropa deportiva que agotó productos pocas horas después de su presentación oficial.