"Todo el mundo está llorando": Turquía, entre lágrimas, queda eliminada sin marcar ningún gol

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. Can Uzun de Turquía reacciona

Turquía llegó a su primer Mundial en 24 años con grandes expectativas y una serie de estrellas emergentes, pero se marchó sin ‌goles y entre lágrimas tras otro ‌sorprendente fracaso de cara al arco ante Paraguay.

Pese a jugar contra 10 hombres durante más de un tiempo, Turquía cayó 1-0 ante los combativos sudamericanos después de acumular 32 remates y quedó eliminada con un partido por disputar.

La derrota llegó después de que sumara 30 intentos infructuosos en su caída inicial por 2-0 ante Australia, un partido en el que también se vio frustrada por su mala definición y una ​firme defensa rival.

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Los 62 ⁠disparos combinados fueron la mayor cantidad sin gol en cualquier tramo de dos ‌partidos del Mundial desde que hay registros de datos recopilados desde ⁠1966.

Esa falta de acierto no hizo más que acentuarse ⁠ante la increíble eficacia de Paraguay, ya que Matías Galarza marcó el gol más rápido del torneo con un impresionante disparo desde 25 metros cuando apenas había transcurrido ⁠un minuto de partido.

Los hinchas turcos se preguntarán qué habría pasado si el ​cabezazo de Mert Muldur en el minuto 35, tras ‌un tiro libre, hubiera entrado tras pegar ‌en el travesaño en lugar de rebotar contra el poste.

Eso fue lo más ⁠cerca que estuvo Turquía, pese a que sus jugadores se sucedieron para probar al arco hasta el final, con Baris Yilmaz, Can Uzun y Merih Demiral fallando buenas ocasiones.

Arda Güler, el joven de 21 años llamado a ser el rostro del fútbol ​turco, pidió disculpas ‌al país.

"Lo intentamos muchísimo, pero no funcionó. Pero deberíamos haber marcado algunos goles", dijo.

"Deberíamos haber ganado estos partidos. (...) Todo el mundo está triste, todo el mundo está llorando".

Fue una caída sorprendente para un equipo que protagonizó una arrolladora campaña hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024. ⁠Una generación dorada de jugadores sostenida por los jóvenes talentos de Güler y Kenan Yildiz parecía lista para dejar su huella en el escenario mundial.

En cambio, los jugadores y el cuerpo técnico de Turquía enfrentarán una dura reacción en casa antes de su último partido de grupo contra Estados Unidos, que ya está clasificado para la ronda de 32.

MÉRITO DE LOS JUGADORES

Para la Albirroja, fue una victoria para los verdaderos creyentes tras su pésima actuación ‌ante Estados Unidos.

El técnico Gustavo Alfaro confió en que su modesta plantilla daría la vuelta a la situación, pero su decisión de incorporar a Galarza, que no jugó contra Estados Unidos, resultó magistral.

Después del gol del centrocampista, fueron el coraje, la determinación y una generosa dosis de fortuna los que mantuvieron vivo a su equipo en el torneo.

Ni siquiera ‌una tarjeta roja en el tiempo de descuento de la primera mitad pudo frenar a los sudamericanos, ya que su tarea se complicó con la expulsión de Miguel Almirón por comentarios ‌dirigidos a Muldur cubriéndose ⁠la boca con la mano.

Alfaro dijo que sus jugadores habían demostrado su temple.

"Es todo de ellos. (...) Fueron todos los jugadores, absolutamente todos ​los jugadores, y a pesar de todas las complejidades y todas las adversidades, lo sacaron adelante", afirmó.

"Me hicieron vivir una de las noches más hermosas que viví como entrenador profesional".

Con información de Reuters