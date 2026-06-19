Simplificar la normativa bancaria europea desbloquearía 2 billones de euros en préstamos, según el sector

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto al Grande Arche en el distrito financiero y comercial de La Défense en Puteaux, cerca de París, Francia

El sector bancario europeo podría impulsar el crédito en más de 2 billones de euros si los reguladores simplificaran ‌la normativa sin dejar ‌de garantizar la resiliencia financiera, dijo el viernes la presidenta de la Asociación Española de Bancos (AEB), Alejandra Kindelan.

La AEB y otras asociaciones del sector, como la CECA y la UNACC, señalaron que la complejidad normativa y la superposición de los requisitos de capital estaban limitando la capacidad de los bancos para financiar el crecimiento.

Estimaron ​que la simplificación ⁠podría aumentar el crédito en unos 250.000 millones de euros ‌solo en España y contribuir a impulsar el crecimiento ⁠del PIB en la zona del ⁠euro.

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Los reguladores de todo el mundo están sopesando aliviar la carga sobre los bancos para apoyar la competitividad y el crecimiento económico, aunque ⁠los bancos europeos se han preparado para no esperar ​cambios importantes después de que el Banco Central ‌Europeo propusiera anteriormente racionalizar las ‌normas sin relajar los requisitos generales de capital.

Se espera que ⁠la Comisión Europea publique en julio una evaluación de la competitividad del sector bancario, a la que probablemente seguirán propuestas legislativas en 2027.

El Financial Times, basándose en un borrador de informe de ​la Comisión ‌Europea, informó el viernes de que la UE se disponía a eliminar las barreras que impiden a los bancos mover fondos por todo el bloque.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, declaró en un acto financiero ⁠celebrado en Madrid que "eliminar las barreras" que fragmentan los mercados bancarios de la UE era clave para impulsar la integración transfronteriza y el crédito.

"Ahora bien, avanzar en esa dirección exige completar la Unión Bancaria. (...) Con una obligación de apoyo claramente definida y exigible por las autoridades europeas, los grupos transfronterizos podrían gestionar sus recursos con más flexibilidad en ‌tiempos normales, sin desproteger a los países de acogida en momentos de tensión", señaló Escrivá.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, advirtieron de que la escasa inversión y la fragmentación normativa corrían el riesgo de erosionar la competitividad ‌de Europa.

"Nos jugamos quedarnos rezagados en áreas de fuertes necesidades de crecimiento como son infraestructura, la inversión en defensa, energía e innovación", señaló Torres.

Los bancos ‌europeos también instaron ⁠la semana pasada a que se simplificaran las normas para ayudarles a financiar el crecimiento, tras señalar ​que Europa se enfrentaba a un déficit de inversión anual cada vez mayor de 1,4 billones de euros.

Con información de Reuters