Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan 18 muertos y 33 heridos

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano tras un ataque israelí, vista desde Marjayoun

Al ​menos 18 personas perdieron la vida en los ataques israelíes contra el sur de Líbano el viernes, informó el Ministerio ‌de Sanidad libanés, mientras que ‌el ejército israelí señaló que cuatro soldados murieron en uno de los incidentes con más víctimas desde que comenzó la última escalada de violencia.

El Ministerio de Sanidad libanés señaló que los intensos ataques aéreos desde la medianoche habían dificultado las labores de rescate y evacuación, y comunicó un balance preliminar de 18 muertos y ​33 heridos, cifra que ⁠se esperaba que aumentara.

Residentes y medios de comunicación libaneses afirmaron ‌que los ataques aéreos y los bombardeos alcanzaron varias ⁠localidades del distrito de Nabatiye durante ⁠la noche y hasta la madrugada del viernes, en lo que la agencia estatal de noticias libanesa NNA describió como uno de los ⁠bombardeos más intensos de las últimas semanas.

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Israel afirmó que los ​ataques tenían como objetivo lo que describió como ‌miembros e infraestructuras de Hezbolá ‌en varias zonas del sur de Líbano y que se llevaron ⁠a cabo en respuesta a las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del grupo respaldado por Irán.

Hezbolá dijo que sus combatientes tendieron una emboscada a una fuerza israelí que avanzaba ​cerca de ‌la colina de Ali al-Taher, en el sur de Líbano, destruyendo tres tanques Merkava con misiles guiados y atacando a las tropas con fuego de cohetes y artillería. El grupo señaló que los enfrentamientos continuaban.

La escalada se produjo ⁠un día después de que Israel publicara un mapa en el que se mostraba una zona de control militar ampliada en el sur de Líbano y afirmara que no descartaba llevar a cabo ataques más allá de ella, lo que suscitó dudas sobre el acuerdo negociado por Estados Unidos y alcanzado el miércoles para poner fin a la guerra ‌de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El acuerdo exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, y que las partes respeten la integridad territorial y la soberanía de Líbano.

Un funcionario israelí afirmó que Israel mantenía "negociaciones arduas" con el Gobierno del presidente estadounidense Donald ‌Trump sobre el mantenimiento de tropas hasta 10 kilómetros en el interior de Líbano mientras persigue a Hezbolá.

Israel ha rechazado las peticiones de retirar ‌sus fuerzas del ⁠sur de Líbano, mientras que Hezbolá ha continuado con sus ataques contra posiciones israelíes, incluso con drones explosivos ​que han causado muertos y heridos entre las tropas esta semana.

Con información de Reuters