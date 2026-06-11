"El techo es muy alto", dice mexicano Lira, tras triunfo en debut mundialista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México - Sudáfrica

La selección mexicana de fútbol pudo hacer su ‌trabajo sin que ‌el marco del Estadio Azteca la afectara en el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica en el encuentro que abrió el Mundial, dijo el jueves el centrocampista Erik Lira, quien se ​mostró ilusionado ⁠y señaló que "el techo es muy ‌alto" para el equipo.

México ⁠se impuso con goles ⁠de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un encuentro en el que terminó ⁠con 10 hombres por la ​expulsión de su capitán, ‌César Montes, pero nunca ‌sufrió ante los "Bafana Bafana".

"Este era un ⁠partido difícil en lo emocional, porque no vivimos esto muchas veces en la vida", dijo Lira ​a periodistas ‌tras el partido. "Era un momento complicado, pero todos trabajamos en lo mental para que esto no nos afectara y pudiéramos ⁠hacerlo lo mejor posible".

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El encuentro, con sus tres expulsados, marcó el récord del partido inaugural con mayor cantidad de tarjetas rojas en la historia de los mundiales.

"Era importante sumar de a tres, ‌por suerte lo logramos. Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para preparar el segundo partido y llevarnos de nuevo los tres puntos", ‌dijo Lira.

"El techo es muy alto, no vamos a conformarnos con nada", agregó.

En ‌la segunda ⁠jornada del Grupo A, México chocará con Corea del ​Sur, que más tarde el jueves se mide a República Checa.

Con información de Reuters