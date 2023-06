La increíble historia que conecta las tragedias del Ocean Gate con la del Titanic

Revelaron que la esposa del fallecido Stockton Rush, el CEO de Ocean Gate y piloto del sumergible Titán, guarda una terrible conexión con la tragedia del Titanic y con dos personajes que saltaron a la fama tras la película dirigida por James Cameron.

La esposa de Stockton Rush, el fallecido CEO de Ocean Gate y piloto del sumergible Titán, desaparecido durante una expedición a los restos del Titanic, es descendiente de dos famosas victimas del legendario transatlántico. La parejas Rush inclusive apareció en la multipremiada película dirigida por James Cameron en 1997.

Según una información publicada por The New York Times, que cita datos extraídos de los registros, Wendy Rush, la mujer del piloto fallecido junto a otros cuatro tripulantes, es tataranieta de Isidor e Ida Straus, una adinerada pareja de ancianos que murió cuando se hundió el transatlántico en 1912. Isidor era copropietario de los grandes almacenes Macy's.

La conmovedora historia de Isidor e Ida Straus a bordo del Titanic

Joan Adler, directora ejecutiva de la Straus Historical Society, declaró a The New York Times que Wendy estaba emparentada con una de las hijas de los Straus por parte de padre. Wendy se casó con Stockton en julio de 1986 y es directora de comunicaciones de Ocean Gate y miembro del equipo de expedición, según su página de Linkedin. Su bisnieto Paul A. Kurzman relató en 2017 en el programa Today Show que Isidor e Ida Straus eran pasajeros de primera clase del Titanic que decidieron morir juntos cuando el barco comenzó a hundirse tras chocar contra un iceberg.

Mientras que las mujeres y los niños tenían prioridad para subir a los botes salvavidas, Kurzman dijo que un oficial del barco hizo una excepción con Isidor debido a su edad y a su elevado estatus social. "Y mi bisabuelo dijo: 'No. Hasta que no vea que todas las mujeres y niños a bordo de este barco están en un bote salvavidas, yo mismo no subiré a un bote salvavidas'", declaró al programa Today Show. "Ida decidió quedarse con su marido", relató Kurzman, que también reveló en otra entrevista, concedida a Country Living en 2017, que la criada de Ida, Ellen Bird, sobrevivió al hundimiento y presenció los últimos momentos de la pareja de ancianos, que fue arrastrada por el océano.

"Isidor la rodeó con sus brazos. Entonces, una gran ola llegó por el costado de babor del barco y los arrastró a ambos al mar. Fue la última vez que se les vio con vida", dijo Kurzman a la revista. La trágica historia de los Straus inspiró una escena icónica y desgarradora en la película ganadora de 13 premios Oscar Titanic, de James Cameron, en la que un hombre y una mujer ancianos se abrazan en la cama mientras su habitación empieza a inundarse.

