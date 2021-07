Ricky Martin compartió un mensaje para incentivar la vacunación contra el COVID-19

No es la primera vez que el intérprete puertorriqueño se pronuncia en contra de las campañas de desinformación con respecto a las vacunas contra la Covid-19

El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió un mensaje en sus redes sociales para incentivar la vacunación contra el coronavirus y se refirió a su experiencia sobre esta forma de inmunización. "Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere o incluso termina en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes y por mi comunidad", sostuvo.

No es la primera vez que el intérprete se pronuncia en contra de las campañas de desinformación con respecto a las vacunas contra la Covid-19 e incluso mantuvo una conversación televisada con el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, destacó el portal de noticias de CNN Español, que también precisa que el cantante lidera la RM Foundation, abocada durante la pandemia a colaborar en centros de vacunación de Puerto Rico.

El año pasado, el artista había calificado como una "locura" que el entonces presidente Donald Trump incitara a la población a no usar tapabocas en un momento en el que Estados Unidos estaba siendo el país más afectado por la pandemia. "En el caso de Estados Unidos es triste: casi 140.000 víctimas. Es una locura que el presidente de este país no le hable a las personas para usar barbijo. Es muy triste, pero la historia va a hablar por sí sola", aseveró entonces el cantante, de 48 años, en una entrevista con el diario O Globo de Río de Janeiro.

Pablito Ruiz revelo que jugó a la botellita con Ricky Martin y hubo "piquito"

Pablito Ruiz sorprendió a Florencia Peña y todo su staff de Flor de Equipo (Telefe) al contar el encuentro que tuvo con Ricky Martin y terminó en un "piquito". "Hubo onda", confesó el cantante argentino sobre su atracción con el puertorriqueño.

Rememorando su pasado en Festilindo y el look que tenía en aquella época, Pablo se refirió a la situación que lo vinculó al creador de Livin la vida loca. Cuando le preguntaron si era verdad que alguna vez jugó a la botellita con él, Pablito lo confirmó: “Es verdad”.

“Estábamos en una fiesta porque él me había robado a mis bailarinas, y las chicas me invitaron a una fiesta intima”, señaló . Fue asi como el cantante recordó el evento íntimo que compartió junto a Ricky Martin, cuando estaban en la Ciudad de México, más especialmente en el famoso barrio de la zona rosa. Además, Pablo Ruiz confesó que en ese momento “hubo onda” con el puertorriqueño. Pero aunque todo se encaminaba al próximo paso, Ruiz reveló que “Ricky Martin había tomado sol, en una cama solar y se había quemado las corneas”, motivo por el que no hubo más coqueteo entre ambos.