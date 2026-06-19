Tomates en Verano presentará su nuevo disco El color del mar con shows en Buenos Aires y Mar del Plata.

La banda marplatense Tomates en Verano se prepara para llevar a los escenarios las canciones de El color del mar, su quinto álbum de estudio. El trío integrado por Carina Monjeau, Ignacio Giobellina y Pedro Moscuzza realizará dos presentaciones especiales para mostrar por primera vez en vivo su nuevo material el 20 de agosto en Lucille, en la Ciudad de Buenos Aires, y el 29 de agosto en Club Tri, en Mar del Plata.

Editado por Casa del Puente Discos, El color del mar ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa un nuevo paso en la evolución sonora del grupo. A lo largo de sus canciones conviven elementos del shoegaze, la psicodelia, el rock alternativo y el dark, géneros que la banda fusiona desde hace años con una identidad propia dentro de la escena independiente argentina.

Cómo suena El color del mar, el nuevo disco de Tomates en Verano

Uno de los aspectos destacados del álbum es el trabajo realizado junto al productor inglés Graham Sutton, reconocido por su labor en proyectos ligados al rock experimental. Su aporte permitió profundizar la exploración de texturas y climas sonoros, con un protagonismo especial de las guitarras y una búsqueda que apunta a generar una experiencia inmersiva para el oyente.

La banda ya había anticipado el lanzamiento con el sencillo Decí quién sos, una de las canciones que marcó el rumbo estético de este nuevo trabajo. Sin embargo, el disco va más allá de una simple colección de canciones: según explican sus integrantes, el título El color del mar no remite a una imagen romántica o ensoñadora, sino a una sensación de conflicto interior y a la percepción de un mundo en el que nada parece estar completamente en su lugar.

El álbum también cuenta con participaciones especiales de Francisco Raccanello Monjeau, quien aportó piano en Algo común, y de Luana Giobellina Monjeau, encargada del bajo en las canciones El color del mar y Todo comienza en casa.

Formada en Mar del Plata en 2004, Tomates en Verano ha construido una trayectoria sólida dentro del circuito independiente. Tras publicar los discos Tomates en Verano (2016), Soñando Despierto (2018), Todos los Días son Felices (2020) y Sin Ton Ni Son (2023), el grupo llega a esta nueva etapa reafirmando una propuesta que combina la intensidad emocional del post punk y el shoegaze con una mirada contemporánea y profundamente personal.

Las presentaciones de agosto marcarán el estreno en vivo de El color del mar y ofrecerán la oportunidad de experimentar en directo una obra que apuesta por la profundidad sonora y la exploración de nuevos paisajes musicales.