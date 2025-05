Luis Brandoni alzó la voz en medio de la crisis de Milei: "El cine argentino"

Qué dijo Luis Brandoni sobre la situación del cine argentino.

Luis Brandoni es uno de los actores más reconocidos de Argentina por su extensa trayectoria en este rubro en históricas series y películas. El artista de 85 años, que se encuentra con trabajos en el mundo audiovisual, viene de brindar una entrevista en el marco del Día Nacional del Cine y realizó un análisis de su actualidad con comentarios contundentes en un contexto atravesado por las políticas del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Cadena 3, Luis Brandoni brindó un testimonio que resonó en el ambiente de la cultura. El experimentado actor de 85 años analizó la actualidad del cine, que se encuentra golpeado por las desmedidas políticas del gobierno de Javier Milei, situación que encendió la polémica. Si bien el artista no nombró al presidente, alzó la voz, expuso que este rubro no atraviesa su mejor momento y dio sus motivos.

Luis Brandoni y Robert De Niro en la serie "Nada".

"No es un momento prodigioso para el cine argentino; se está filmando menos de lo que se debiera, pero no sé si es por el tema de apoyo del gobierno nacional o una situación que ha hecho que el cine tenga menos importancia para los espectadores", expresó en primera instancia. "En otros momentos teníamos una expectativa determinada, una expectativa grande antes del estreno de una película", agregó.

"Hoy no sabemos, porque no hay una situación que nos permita suponer que va a ser un año para recordar cinematográficamente hablando", sostuvo Brandoni. Cabe recordar que el actor se había mostrado a favor del cambio de gobierno al asumir Javier Milei y este análisis sorprendió a más de uno por haber reconocido una crisis en el cine, manteniendo la duda de si es por la falta de apoyo del Estado o un cambio de paradigma por parte de los espectadores.

El fuerte cuestionamiento de Luis Brandoni a Javier Milei: "Cometemos un error"

El reconocido actor brindó una entrevista y se refirió al presidente Javier Milei con apoyo en algunas medidas de su gobierno, pero también cuestionó otras actitudes del mandatario libertario. "Creo que estamos en un período de transición. Tengo la sensación de que hay una expectativa positiva en la gente. Falta mucho para tener alguna certeza con respecto a eso. Pero hay algunos datos que indican que no estamos tan fuera del camino, aunque estamos en un camino riesgoso en algún sentido. La personalidad del Presidente es una cosa que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones", advirtió.

"Él tiene una convicción muy fuerte, de eso no hay dudas. Podemos imaginar un futuro más promisorio, pero los errores que puede cometer o las actitudes de las cuales es afecto el Presidente y las manifestaciones muy poco diplomáticas, me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar", agregó. Además Brandoni también cuestionó la "batalla cultural" que busca dar el gobierno de Milei: "A mí me gustaría que alguien me explicara qué es la batalla cultural. Creo que no lo estoy viendo con toda precisión".