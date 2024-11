Mirtha Legrand encaró a Luis Brandoni por su defensa a Javier Milei: "Mirá"

El cruce de Mirtha Legrand y Luis Brandoni por el INCAA

Durante el programa de La Noche de Mirtha (El Trece) de este sábado, la histórica conductora recibió a la actriz Soledad Silveyra, la presentadora Adriana Salgueiro, al periodista, escritor argentino Jorge Fernández Díaz y el actor Luis Brandoni, con quién tuvo un picante cruce.

Mirtha Legrand defendió en mas de una ocasión al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y criticó al gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento y los ataques hacia la entidad. El actor cuestionó este planteo y la chiqui no se guardó nada y lo encaró en vivo.

"Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?", le preguntó Mirtha Legrand a Luis Brandoni, a lo que el actor respondió: "No, es que yo no creo que lo cierren".

Tras esto, la chiqui fue a fondo: "Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan". El protagonista de Esperando la Carrosa insistió en su postura. "Es que no creo que eso ocurra", remarcó.

"No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado", cerró Mirtha Legrand quién en más de una ocasión le pidió al presidente Javier Milei que no desfinancie la cultura argentina.

Luis Brandoni destrozó a Javier Milei: "Lamento"

Durante el programa de La Noche de Mirtha, Luis Brandoni mostró otra cara respecto de su análisis del gobierno de Javier Milei y criticó las declaraciones del mandatario sobre el expresidente Raúl Alfonsín.

Durante la conversación con Luis Brandoni, reconocido militante radical, Mirtha Legrand recordó al expresidente Raúl Alfonsín: “Lo adorabas al doctor Alfonsín Qué personaje, yo me acuerdo del entierro. Nunca se me borró de la retina lo que estaba viendo porque fue apoteósico”.

“Fue extraordinario. Fue un gran personaje”, destacó el actor en relación con su compañero y amigo recordado como "el padre de la democracia". En ese momento, aprovechó el momento para repudiar las palabras de Javier Milei, quien trató al exmandatario de "fracasado hiperinflacionario de Chascomús" y lo calificó cómo "el peor presidente de la historia".

"Por eso lamento tanto las declaraciones del presidente Milei. Lamento tanto esas declaraciones. Fue una cosa innecesaria", expresó con dolor Luis Brandoni. Otro de los invitados de La Noche de Mirtha el periodista Jorge Fernández Díaz, manifestó que fueron "no solo injustas, innecesarias”, las declaraciones de Javier Milei a lo que Brandoni agregó: “Yo creo que ha sido unánime el repudio a esas declaraciones”.