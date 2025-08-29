Entradas Noche Blanca en el Teatro Eureka: precios, de qué trata y fecha de la obra.

El Teatro Eureka, ubicado en plena Av. Corrientes, se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados de septiembre. Se trata de Noche Blanca, entre la vigilia y el sueño, una obra de creación colectiva dirigida e interpretada por Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado. Con una propuesta que combina actuación, música en vivo y visuales, la puesta invita al público a sumergirse en una experiencia sensorial y poética difícil de encasillar.

Con una duración de 60 minutos, la propuesta ofrece un recorrido teatral íntimo que juega con los límites del tiempo, la memoria y la percepción. A continuación te contamos todo lo que hay que saber sobre sus funciones y entradas.

Funciones de "Noche Blanca" en el Teatro Eureka

El estreno de Noche Blanca, entre la vigilia y el sueño será el sábado 6 de septiembre a las 21, inaugurando su temporada en el Teatro Eureka, uno de los espacios culturales de referencia en la avenida Corrientes. Luego, las funciones continuarán todos los sábados a la misma hora, ofreciendo al público varias oportunidades para descubrir esta experiencia teatral única.

"Noche Blanca" estrena el sábado 6 de septiembre en el Teatro Eureka.

¿De qué trata "Noche Blanca"?

La trama de Noche Blanca se centra en Ana y Celeste, dos personajes que se encuentran en un espacio donde el tiempo parece suspendido. Ese “no lugar” abre múltiples preguntas: ¿se trata de un sueño?, ¿un limbo?, ¿o acaso un pasaje entre mundos? A partir de ese punto de partida, ambas intentarán descifrar las claves de su presente evocando figuras y recuerdos que se van desplegando en escena.

La propuesta de Dellatorre e Ivanissevich Machado se aleja del registro costumbrista para invitar a los espectadores a un viaje teatral hacia lo desconocido, donde la memoria, los distintos planos de la realidad y la subjetividad se entrelazan. La puesta se completa con música y efectos en vivo creados por Lucas Bidon-Chanal, escenografía surrealista, proyecciones visuales y un diseño lumínico que contribuye a crear un entorno envolvente y onírico.

Precios de las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para Noche Blanca en el Teatro Eureka ya se encuentran a la venta de manera online a través de la plataforma Alternativa Teatral. Los precios son los siguientes:

Entrada general: $15.000 (incluye una copa de vino).

(incluye una copa de vino). Jubilados y estudiantes con credencial: $12.000.

Con una propuesta innovadora, un elenco de primer nivel y una puesta que apuesta por lo sensorial y lo poético, Noche Blanca, entre la vigilia y el sueño se perfila como uno de los estrenos destacados de la cartelera porteña en septiembre.