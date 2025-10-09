El musical argentino "Mientras tanto, Sobrevivo" te espera en Complejo Ítaca

El original musical argentino Mientras tanto, Sobrevivo destaca en la cartelera teatral porteña por ofrecer una conmovedora historia que combina el realismo mágico y el teatro contemporáneo. Inspirada en un tweet, esta obra promete un duelo de creencias y una reflexión sobre el destino y las decisiones personales.

La sinopsis nos presenta a Zarina, quien, diez años después, vuelve a Plaza Canales para cumplir un pacto que el tiempo detuvo. En el mismo banco donde creyó en el amor, se reencuentra con el Florista, un hombre que antes sanaba almas con sus flores, pero que hoy carga con una profunda herida que lo ha secado por dentro. Mientras ella busca señales del destino, él solo confía en el poder de sus propias decisiones. Lo que comienza como un diálogo improbable escala hasta convertirse en un enfrentamiento entre el pasado y el presente, obligándolos a encarar lo que fueron y lo que perdieron. La pregunta central es: ¿Podrán encontrar en el otro lo que necesitan para volver a florecer?

La obra cuenta con música en vivo, con una duración de 90 minutos y es apta para mayores de 10 años. El elenco está conformado por Matías Mercado, Valentina Raimundi, Agostina Castrogiovanni, Elías Bevacqua y Catalina Rivera. El equipo artístico se completa con Paz Cebrián en idea original, libro, letras, Dirección General, Puesta, Coreografías y Producción, y Rocío Sol García Navarro en Libro, Letras, Música, Dirección Vocal, Puesta, Arreglos vocales y Producción. Agustín Cañás es responsable de la Producción Musical, Arreglos musicales y Dirección Musical, además de integrar el equipo de Músicos en vivo junto a Federico Alaña.

Dónde ver Mientras tanto, sobrevivo

Mientras tanto, Sobrevivo se presenta en el Complejo Teatral Ítaca (Humahuaca 4027) los domingos de octubre, por lo que quedan solo 2 funciones, teniendo en cuenta que el 26 de octubre habrá elecciones legislativas. Las funciones del 12 y 19 de octubre se realizarán a las 14:30. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral desde $18.000.