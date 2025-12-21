Dolor en el teatro: a los 92 años, murió uno de los mayores referentes argentinos.

El teatro argentino atraviesa un triste momento, ya que se confirmó la muerte de una de las figuras más importantes de esta disciplina a nivel país. Precisamente, este domingo 21 de diciembre se informó la triste noticia del fallecimiento de Claudio Segovia, uno de los productores de teatro musical más famosos de Argentina.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación anunciaron la noticia de la muerte del famoso productor teatral a los 92 años de edad. "Con profundo dolor y enorme tristeza recibimos la noticia de la partida de Claudio Segovia. Su obra más emblemática, Tango Argentino, creada junto a Héctor Orezzoli, fue mucho más que un espectáculo: fue un puente cultural que proyectó el alma de nuestra música y danza emblemáticas a los escenarios más importantes del mundo", empezó el comunicado redactado por el secretario de Cultura Leonardo Cifelli.

Asimismo, sumó: "Claudio supo llevar la intensidad, la elegancia y la pasión de nuestra tradición tanguera a millones de espectadores, y convirtió a Tango Argentino en un hito ineludible de nuestra cultura, influyendo en generaciones de artistas y en la forma en que el mundo percibe al tango". Por último, sentenció: "Tuve el privilegio de encontrarme con él hace unos meses junto a Valeria Ambrosio, con la ilusión de pensar en proyectos compartidos que hoy quedarán sólo en la memoria de un gesto amable y generoso. Siempre lo recordaremos por su visión creativa, su amor por nuestras raíces culturales y su humildad como creador. Gracias, Claudio, por tu legado eterno. Te despedimos con gratitud y respeto".

Quién fue Claudio Segovia

Claudio Segovia fue un destacado director teatral, coreógrafo y productor argentino, reconocido a nivel internacional por su papel clave en la difusión del tango como espectáculo escénico. A lo largo de su carrera, combinó tradición y vanguardia para llevar la cultura porteña a los escenarios más importantes del mundo.

Fue el creador y director de Tango Argentino, el show que en los años 80 marcó un antes y un después en la proyección global del género, con presentaciones en Broadway, París y otras capitales culturales. Gracias a ese trabajo, el tango volvió a ocupar un lugar central en la escena artística internacional.

Además de su labor como creador, Segovia fue un referente en la gestión cultural y en la formación de artistas. Su mirada estética, su compromiso con las raíces populares y su capacidad para convertir el tango en un lenguaje universal lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina contemporánea. Su fallecimiento deja una huella profunda en el teatro y la música del país, y un legado que seguirá vivo en cada escenario donde el tango se exprese como arte.