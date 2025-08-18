The Life of a Showgirl de Taylor Swift, la lista de canciones y las portadas: todo lo que se conoce del nuevo disco.

Taylor Swift está lista para abrir un nuevo capítulo en su carrera con The Life of a Showgirl, su esperado duodécimo álbum de estudio. El proyecto, que ya viene generando revuelo en redes, se perfila como el gran “pick” artístico de la cantante estadounidense, tanto por su propuesta musical como por la estética deslumbrante que lo acompaña. La expectativa es enorme, cada detalle, desde la sesión de fotos de Mert and Marcus hasta los guiños de color naranja en su promoción, refuerza la idea de que se trata de una era que marcará un antes y un después en su trayectoria.

El anuncio oficial se realizó el 13 de agosto de 2025 en el pódcast New Heights, conducido por Jason y Travis Kelce, y no tardó en convertirse en un evento cultural en sí mismo. Allí, Swift no solo reveló el título y la estética del álbum, sino también la lista de canciones y las portadas, confirmando lo que los fans sospechaban: este será un disco concebido como un homenaje a la vida del espectáculo, inspirado en la energía y la teatralidad que la rodearon durante el tramo europeo del Eras Tour. Con 12 canciones producidas junto a Max Martin y Shellback, el disco promete una combinación explosiva entre el pop más vibrante y una narrativa íntima.

Lista de canciones de The Life of a Showgirl

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

The Life of a Showgirl se lanzará el 3 de octubre de 2025. Además de la edición estándar, Taylor Swift lanzó una edición coleccionable en CD y vinilo, disponible en preventa por tiempo limitado.

El álbum llega después de The Tortured Poets Department (2024), pero con un tono radicalmente distinto, ya que, mientras aquel estaba cargado de lirismo introspectivo, este nuevo trabajo busca transmitir frescura, desparpajo y energía teatral.

En paralelo, la estética visual también juega un papel clave, dado que la portada oficial, que la muestra sumergida en agua con un look glamoroso de brillantes, fue interpretada por críticos como una reinvención moderna de la pintura Ophelia de John Everett Millais. Lo mismo se confirma con la canción que encabeza el disco, The Fate of Ophelia. Esta elección no es casual, sino que Taylor se reapropia de una imagen trágica para convertirla en símbolo de poder y resistencia.