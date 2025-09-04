Sorpresa por lo que dijo Travis Kelce sobre su compromiso con Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce siguen siendo el centro de atención tras anunciar su compromiso, una noticia que revolucionó a las swifties y al mundo del espectáculo. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron el pasado 26 de agosto imágenes del emotivo momento en redes sociales, donde se los ve celebrando este paso tan esperado en su relación. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de millones de likes y comentarios de fanáticos de ambos, que celebraron el amor entre la estrella pop y el ícono de la NFL.

Pero a pocos días del anuncio que causó furor, Travis Kelce sorprendió a todos con sus declaraciones sobre el compromiso con Taylor Swift. El deportista habló públicamente del tema en su podcast y reveló detalles que emocionaron a sus seguidores. Sus palabras confirmaron no solo la felicidad que vive la pareja, sino también la importancia del vínculo que construyeron lejos de las cámaras.

Qué dijo Travis Kelce sobre su compromiso con Taylor Swift

El miércoles 3 de septiembre, Travis Kelce aprovechó una edición especial de su podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason, para hablar sobre la pedida de mano. Allí, el ala cerrada de los Chiefs confesó que anunciar el compromiso fue "emocionante" y "sorprendente", y no pudo evitar emocionarse al referirse a Taylor como "mi prometida" por primera vez frente al público.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron el 26 de agosto.

Kelce también contó que ya presentó a Swift con ese título ante sus compañeros de equipo y describió el momento como "genial". Además, compartió un consejo que aplicó al momento de arrodillarse y hacer la gran pregunta: "Uno debe conocer bien a su pareja, entender para quién lo hace y no permitir que las expectativas ajenas influyan en cómo se vive ese instante tan especial".

Cómo fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce no solo se convirtió en noticia internacional por la magnitud de la pareja, sino también por lo romántico de la propuesta. Según compartieron en sus redes sociales, Kelce eligió un jardín rodeado de flores para arrodillarse y pedirle matrimonio a la cantante. La publicación, que incluía un carrusel de fotos, fue acompañada por la frase: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", un detalle que encantó a sus fanáticos.

En las imágenes, Taylor mostró por primera vez el espectacular anillo de compromiso diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. La pieza, una deslumbrante piedra de talla brillante Old Mine, se convirtió en protagonista de las redes y reforzó el toque clásico y elegante de la pedida, muy al estilo Taylor.