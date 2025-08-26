Así hablaba Travis Kelce por primera vez de Taylor Swift y comenzaba su historia de amor

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso y comienzan una nueva etapa en su historia de amor. La pareja sale hace más de dos años, pero el enamoramiento del jugador de fútbol americano había comenzado antes. ¿Cómo habló por primera vez de la cantante?

En noviembre de 2023, poco tiempo después de haber confirmado su relación con Taylor Swift y de sellar el anuncio con un beso público en Argentina, el jugador de los Kansas City Chiefs habló por primera vez de su relación con la cantante y admitió que nunca fue "un hombre de palabras", pero que comenzaba a cambiar al lado de gran elocuente cantautora estadounidense.

"Estar cerca de ella y ver lo inteligente que es Taylor, es alucinante", expresó Kelce en una entrevista que brindó al Wall Street Journal y admitió: "Estoy aprendiendo todos los días". "Tiene muchísimos valores, es totalmente mi tipo", afirmó.

Su relación con la estrella del pop lo hizo salir del ámbito de los deportes y alcanzar la fama en todo el mundo, enfrentándose al escrutinio de la prensa amarillista y, además, de las swifties. "Obviamente, nunca he salido con nadie con ese tipo de aura... nunca he lidiado con eso", apuntó en aquel momento sobre la cantante.

Y añadió: "Pero al mismo tiempo, no huyo de nada de eso. El escrutinio que recibe, cuánto la miran con lupa, todos los días, los paparazzi afuera de su casa, afuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo del que baja y ella simplemente vive, disfruta de la vida. Cuando actúa así, es mejor que no sea yo quien actúe de forma extraña"

De un brazalete de la amistad al anillo de compromiso

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó hace más de dos años. El jugador de Kansas City vio a Swift actuar en el estadio de su equipo en julio de 2023 y después del concierto, se acercó a Swift, según relató Kelce en un episodio de New Heights, el podcast que presenta con su hermano y dónde recientemente la artista anunció el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a showgirl.

"Definitivamente, había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su lado le preguntó, 'Oye, ¿sabías que él iba a venir?'. Tuve a alguien que me hizo de Cupido”, recordó sobre la primera vez que vio a la cantante.

La estrella de la NFL reveló que había intentado regalarle a Swift una pulsera con su número de teléfono, pero no había tenido éxito. “Si estás en un concierto de Taylor Swift, existen estas pulseras de la amistad, y yo recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor una con mi número”, contó el deportista.

Kelce admitió estar “un poco dolido” por no haber podido entablar una conversación. “Ella no habla antes o después de los shows porque debe cuidar su voz para las 44 canciones que canta. No recibe a nadie... o al menos no quiso conocerme a mí, así que lo tomé personal”, bromeó. Poco después surgieron rumores de que quizá Travis había llamado la atención de su amor platónico. Las especulaciones se dispararon en septiembre de 2023 cuando Swift asistió al primero de muchos partidos de los Chiefs al jugador.

El martes 26 de agosto la pareja anunció que se había comprometido. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", destacaron sobre la decisión. El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas. Musicalizaron la publicación con So High School, canción incluida dentro del álbum The Tortured Poets Department, en la que Swift describe su relación con Kelce.