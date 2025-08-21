Quién es Elizabeth Taylor, una de las actrices mencionadas en las canciones de Taylor Swift.

Taylor Swift reveló el tracklist de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, y entre sus nuevas canciones aparece un título que llamó la atención de inmediato: “Elizabeth Taylor”, la segunda canción del disco. El tema no pasó desapercibido porque la cantante folk pop vuelve a jugar con referencias a la cultura pop, tal como hizo en el pasado con figuras icónicas.

En este caso, la conexión es más profunda que un simple guiño vintage. Al elegir a Elizabeth Taylor, una de las actrices más famosas y polémicas de Hollywood, la cantante estadounidense establece un paralelo directo con su propia experiencia en la fama, el amor y la forma en que ambos mundos se cruzan con el arte. Pero, ¿quién fue realmente Elizabeth Taylor y por qué es importante su presencia en la obra de Swift?

Quién es Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor fue una de las actrices más influyentes y reconocidas del siglo XX. Nacida en Londres en 1932 y criada en Estados Unidos, comenzó su carrera en Hollywood siendo apenas una niña prodigio y creció frente a los reflectores hasta convertirse en un ícono de glamour, talento y controversias. Con una trayectoria de más de seis décadas, ganó dos premios Óscar como Mejor Actriz, protagonizó películas inolvidables como Cleopatra y ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, y también fue pionera en causas sociales, sobre todo en la visibilización y apoyo a pacientes con VIH/SIDA cuando el tema aún era tabú.

Taylor Swift rinde tributo a Elizabeth Taylor en "The Life of a Showgirl".

Pero su vida privada fue tan mediática como su carrera. Taylor se casó ocho veces, dos de ellas con el actor Richard Burton, con quien mantuvo una relación tan apasionada como tormentosa que marcó a fuego la historia de Hollywood. Esa exposición constante, con titulares más enfocados en su vida amorosa que en sus logros artísticos, convirtió a Elizabeth Taylor en el prototipo de celebridad moderna, donde fama y escándalo caminan de la mano.

¿Cuál es la relación entre Taylor Swift y Elizabeth Taylor?

La elección de Taylor Swift no es casual. Desde hace años, la cantante juega con referencias a la cultura pop en sus letras. Ya lo había hecho en 2017, en la canción “…Ready For It?”, donde escribió: “Burton to this Taylor”, un guiño directo al matrimonio entre Richard Burton y Elizabeth Taylor. Esa línea, hoy, cobra un nuevo sentido con el lanzamiento de The Life of a Showgirl.

Ambas artistas, aunque de épocas distintas, comparten un mismo destino bajo los reflectores. Elizabeth Taylor sufrió que la prensa redujera su legado a los amores fallidos y a los titulares escandalosos. Swift, a sus 35 años, también ha tenido que enfrentar cómo sus relaciones personales se transforman en conversación pública mundial, incluso más que su música. Sin embargo, al igual que Elizabeth, convirtió esa exposición en una narrativa propia: transformar la crítica en arte.

Incluso en lo visual, los guiños están presentes. El videoclip de "Wildest Dreams" recuerda a los rodajes románticos de los años 50 y 60, con Swift caracterizada con un look que remite al estilo de Elizabeth. En el nuevo álbum, la canción “Elizabeth Taylor” funciona como espejo y tributo: dos mujeres que brillaron en la cima del espectáculo y que se negaron a ser definidas únicamente por su vida amorosa.