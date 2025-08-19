Taylor Swift y todos los "easter eggs" confirmados en el podcast: estas fueron las pistas para The Life of a Showgirl.

Cada vez que Taylor Swift anuncia un nuevo proyecto, la cantante no solo sorprende con su música, sino también con el juego de pistas ocultas que deja desperdigadas en redes sociales, entrevistas y hasta en sus shows. Con The Life of a Showgirl, su esperado duodécimo álbum, no fue la excepción, dado que, semanas antes de la confirmación oficial, la artista sembró guiños que hoy sus fans ya identifican como verdaderos “easter eggs”.

La tradición se ha convertido en parte esencial de la experiencia “swiftie”: descifrar códigos, colores, números y gestos que adelantan lo que vendrá. En el podcast New Heights, Taylor confirmó que seguirá apostando a esta dinámica porque, en sus palabras, “mientras a los fans les divierta, yo también me divierto”. A continuación, te compartimos todos los easter eggs confirmados que anticiparon la llegada de The Life of a Showgirl.

Los "easter eggs" de The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl es el nuevo lanzamiento musical de Taylor Swift.

El número 12 : un TikTok publicado en octubre de 2024 mostraba un cartel con “A12”, referencia al 12º álbum y a la fecha del anuncio (12 de agosto), que además se realizó a las 12:12 A.M.

: un TikTok publicado en octubre de 2024 mostraba un cartel con “A12”, referencia al 12º álbum y a la fecha del anuncio (12 de agosto), que además se realizó a las 12:12 A.M. La regla de las 12 semanas : el anuncio del disco se dio exactamente 12 semanas después de que Taylor confirmara la recompra de sus masters.

: el anuncio del disco se dio exactamente 12 semanas después de que Taylor confirmara la recompra de sus masters. La quema de la “Lover house” : durante el Eras Tour, en “Bad Blood”, Taylor quemó la casa que simbolizaba cada una de sus eras. Fue un gesto para marcar el fin de ese recorrido y dar paso a una nueva etapa.

: durante el Eras Tour, en “Bad Blood”, Taylor quemó la casa que simbolizaba cada una de sus eras. Fue un gesto para marcar el fin de ese recorrido y dar paso a una nueva etapa. La puerta naranja : en el último show del tour, en lugar de salir por la plataforma habitual, eligió atravesar una puerta naranja, un guiño directo al color de su nueva era.

: en el último show del tour, en lugar de salir por la plataforma habitual, eligió atravesar una puerta naranja, un guiño directo al color de su nueva era. La carta de los masters : en una publicación escribió la letra “I” repetida 12 veces, anticipando el inicio del álbum número doce.

: en una publicación escribió la letra “I” repetida 12 veces, anticipando el inicio del álbum número doce. Las referencias showgirl : en el video de “Bejeweled”, Taylor actuó junto a Dita Von Teese y cerró con un número de plumas y luces naranjas, estética que conecta con su nuevo proyecto.

: en el video de “Bejeweled”, Taylor actuó junto a Dita Von Teese y cerró con un número de plumas y luces naranjas, estética que conecta con su nuevo proyecto. Los abanicos naranjas : en la performance de “I Can Do It With a Broken Heart”, sus bailarines usaron abanicos naranjas, cambiados luego por blancos en el tour, reforzando el código de colores.

: en la performance de “I Can Do It With a Broken Heart”, sus bailarines usaron abanicos naranjas, cambiados luego por blancos en el tour, reforzando el código de colores. El videoclip de “Anti-Hero” : en una escena, una de las versiones de Taylor aparece vestida de naranja y verde, los tonos que ahora dominan la era Showgirl.

: en una escena, una de las versiones de Taylor aparece vestida de naranja y verde, los tonos que ahora dominan la era Showgirl. La playlist en Spotify: tras anunciar el disco, Taylor publicó una lista de temas.

La lista de canciones de The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl contará con 12 canciones, cuyos títulos ya fueron adelantados por Taylor Swift. El disco tendrá una estética que oscilará entre un lado íntimo y otro más vibrante, propio del pop y folk que caracteriza a la cantante.