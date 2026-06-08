Supergirl: El Mundo. El comic que sucede en Argentina.

La nueva antología de historietas breves que reúne un viaje alrededor del globo por 14 países de la mano de ¨la última hija de Krypton¨, salió a la venta el pasado viernes 5 de junio, tan solo un día después de su lanzamiento en Estados Unidos. En el marco del mes del estreno de nueva película de Supergirl dirigida por Craig Gillespie, la llegada del tomo a comiquerías casi en simultáneo a nivel internacional marca un nuevo hito para el sello Ovni Press, la editorial que publica y distribuye oficialmente las historietas de DC Comics en nuestro país.

Esta no es la primera vez que Ovni Press que lanza un tomo de estas características prácticamente al unísono con la editorial DC en Estados Unidos. El año pasado tuvimos el mismo privilegio con la antología de ¨Superman: El Mundo¨, en esa oportunidad en el marco del estreno de Superman, el largometraje que inauguró el nuevo Universo DC (conocido como DCU), dirigido por James Gunn y Peter Safran.

La nueva antología se encarga de describirnos a una Supergirl en todo su esplendor. Como una de las heroínas más inspiradoras de DC, símbolo de esperanza, resiliencia y compasión, cada una de las historias resuena más allá de las fronteras y las culturas con su misión de proteger su mundo adoptivo dentro del escenario global.

La antología no solo se destaca por recorrer paisajes y ciudades de diversos países, sino por su propuesta creativa única que reúne creadores y artistas de todo el globo que se animan a explorar una gran diversidad de historias de la indiscutida ¨mujer del mañana¨, esto es, de Kara Zor-El.

A lo largo de las 188 páginas del tomo, en la edición argentina con prólogo de, la superheroína pasará por Estados Unidos, España, Italia, Serbia, Camerún, Finlandia, Turquía, Francia, Brasil, Polonia, México, Alemania, Colombia, Japón. Entre esas historias, tenemos el lujo de tenerla también de visita en nuestro país en el breve relato de ¨Cable a Tierra¨, con guion de Tomás Wortley y los dibujos de Rocio Zucchi. La edición argentina de Ovni Press, cuenta con un prólogo del periodista Matías Lértora y con dos portadas, una de Rocio Zucchi, correspondiente a la historieta que acontece en Argentina, y otra alternativa, correspondiente a la internacional con arte de la ilustradora estadounidense Joëlle Jones.

Pero ¿qué vamos a encontrar en Cable a Tierra, la historieta que acontece en el territorio de nuestro país?

Sin entrar demasiado en spoilers, se trata de una historia que, en el marco de la fecha del 3 de junio en la que reivindicamos cada año la consigna de ¨Ni Una Menos¨, no puede resultar más pertinente. No solo por su temática, sino por el escenario en sí que nos presenta.

En una comisaría, Supergirl se entera de 3 nuevos crímenes de mujeres de la mano del supervillano Toy Man, quien, las torturó para transformarlas en muñecas. Según la información del policía, el villano se fugó hacia Buenos Aires, por lo que nuestra superheroína irá tras él.

¿Acaso Kara será capaz de para al siniestro y violento villano?

A lo largo de las 12 páginas en la que se despliega el relato veremos escenas de acción, piñas, saltos, vuelos y muchas patadas; pero también, pañuelos violetas y mujeres que se empoderan para transmitir un legado de un feminismo de 4ta ola a futuras generaciones, para continuar con el cuestionamiento de la sociedad patriarcal y la lucha contra la violencia de género.

En lo que respecta al guion, sin dudas, Wortley hace un trabajo destacable, en el que fusiona de manera correcta la mitología del personaje con una problemática muy nuestra (y también muy global) que nos atraviesa como sociedad y que parece no tener fin, esto es, la violencia de género y los femicidios. Los dibujos de Zucchi, aunque con una fuerte impronta del animé, algo que no nos tiene muy acostumbrados el género de superhéroes, resultan muy dinámicos para expresar la narrativa visual y artística que requiere una temática de estas características.

En general, Supergirl: El Mundo es un trabajo colectivo con una destacada propuesta tanto artística como por su tono narrativo. En lugar de la típica narrativa lineal, el tomo nos propone un recorrido por diversas aventuras en las que Supergirl deberá desplegar todo su superpoder para poder superar desafíos, salvar vidas y conectar desde diferentes perspectivas con el planeta que la adoptó y la acogió. Todo esto, desde una perspectiva empática, en la que Supergirl mostrará su lado más humano pese a su origen kryptoniano. ¿Qué mejor forma de aprender acerca de su nuevo hogar sino mediante un viaje alrededor del planeta para descubrir sus muchas maravillas y al mismo tiempo luchar contra las injusticias?

Al ser historias escritas por diferentes autores, algunas historias se sienten más inspiradoras y clásicas, mientras que otras son más experimentales. Esto no es justamente de una desventaja para el tomo. Todo lo contrario, la originalidad de la propuesta es que haya historias para todos los gustos.

Uno de los puntos más fuertes del tomo, es el gran talento de los artistas que dibujan a Kara alrededor del mundo para darle diversos trajes y estéticas completamente nuevas y sorprendentes. Los diseños de personaje y los escenarios son muy variados también, por lo que por momentos veremos estilos más asociados a la animación de los 2000 y muy Cartoon Network y por otros estilos más clásicos que hacen uso por momentos de la mancha y de las acuarelas.

De lo expuesto, se trata de un libro ideal para fans del personaje y aquellos coleccionistas que busque disfrutar de múltiples estilos artísticos en un solo volumen. Ciertamente, todas historias que nos recuerdan por qué Supergirl es uno de los íconos fundamentales del Universo DC.