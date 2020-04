La plataforma MagellanTV paga US$1000 por ver documentales de asesinatos durante 24 horas

¿Quién hubiese pensado que alguien pagaría por ver documentales? Lo que parece un sueño cinéfilo, MagellanTV lo hizo realidad. Este servicio de streaming enfocado en producciones de este tipo está buscando candidatos que pueda ver durante 24 horas documentales sobre crímenes y asesinatos. El premio para aquellos que salgan airosos serán 1000 dólares.

Todos los participantes que queden seleccionados tendrán 48 horas para destinar la mitad a ver los documentales de la plataforma, y tendrá que registrarlo en sus redes sociales. MagellanTV seleccionó 16 historias macabras para ver en tiempo récord: algunos de los títulos son “Last Confessions of the Cannibal” (La última confesión de un caníbal), "Manson's Missing Victims" (Las víctimas perdidas de Manson) y “Tortured to Death: Murdering the Nanny" (Torturada hasta morir: el asesinato de la niñera).

También habrán programas de investigación como "Undercover Asia" (Descubriendo Asia) que narra el oscuro mundo del tráfico de órganos y contrabando de personas o formatos de crímenes históricos. Hay contenidos cortos (no superan los 60 minutos) a producciones maratónicas (de 288 minutos); así y todo, la propuesta resuelta atrayente para los fanáticos de este tipo de documentales.

Para participar, se debe completar un formulario que será evaluado por los organizadores de la plataforma de streaming. Además del premio de US$1000 los ganadores podrán disfrutar tres meses de suscripción gratuita a MagellanTV.