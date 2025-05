Día de Star Wars: cuándo es y 3 fechas claves para agendar en Buenos Aires.

Una galaxia muy, muy lejana sigue viva en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Desde su estreno en 1977, Star Wars se convirtió en una de las sagas cinematográficas más influyentes de todos los tiempos, con un legado que traspasa generaciones. Creada por George Lucas, esta epopeya espacial no solo marcó un antes y un después en la historia del cine, sino que también construyó un universo expandido de películas, series, cómics, videojuegos y productos de culto.

Hoy, bajo el ala de Disney, la franquicia sigue creciendo de la mano de Lucasfilm, con nuevas producciones que siguen explorando rincones inexplorados de este vasto y fascinante mundo. En este mes de mayo, los fans del mundo celebran la icónica saga, a continuación te contamos cuándo y cómo hacerlo si sos de Buenos Aires.

Cuándo es el Día de Star Wars y qué fechas marcar en el calendario porteño

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una jornada mundial dedicada a honrar a la Fuerza. El origen del festejo es un juego de palabras con la mítica frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), que suena fonéticamente similar a “May the 4th” (4 de mayo). Este año, los fanáticos de la saga en Buenos Aires tienen motivos de sobra para celebrarlo: el Mercat Villa Crespo será el epicentro galáctico con tres fechas clave para agendar.

El Mercat de Villa Crespo será el centro de la fiesta este mes de mayo para los fans de Star Wars.

Sábado 3 de mayo – Vigilia estelar

La previa al gran día se vive a lo grande en Thames 747. El sábado 3 de mayo, desde las 22 y hasta la medianoche, el Mercat abrirá sus puertas para recibir a fanáticos y cosplayers en una vigilia especial. Troopers, jedis y otros personajes del universo Star Wars acompañarán a los asistentes en una Fiesta Galáctica gratuita, repleta de emoción, música y ambientación temática. Ideal para quienes disfrutan esperar el 4 de mayo rodeados de otros apasionados por la saga.

Domingo 4 de mayo – La gran juntada fan

El domingo se desata el verdadero festejo. Desde temprano, el Mercat se transforma en el punto de encuentro de cientos de seguidores. Habrá desfile del Escuadrón Imperial, feria asiática con sabores de Oriente, espacios de cultura pop, sorteos solidarios y actividades para toda la familia. La jornada tiene un fuerte componente comunitario: lo recaudado con la venta de rifas será destinado al Hogar Divino Niño Jesús de Castelar.

Domingo 11 de mayo – SAGA Fest, para fans de todas las edades

La celebración continúa una semana después con el SAGA Fest, un evento gratuito dedicado a la cultura geek. Más de 30 stands de coleccionistas, shows en vivo con duelos coreografiados entre jedis y siths, música de la banda sonora interpretada por un pianista, y una escenografía inmersiva prometen una experiencia inolvidable. También habrá juegos con premios, esculturas de tamaño real, plataformas 360° para fotos, mini sables láser de regalo para niños, y una colecta solidaria de alimentos no perecederos.

Buenos Aires recibe con todo el Día de Star Wars, de la mano del Mercat de Villa Crespo.

Con entrada libre y gratuita, estas tres fechas convierten al Mercat Villa Crespo en una estación obligada para todos los que crecieron (y siguen creciendo) con la Fuerza como aliada.