This is Us: el elenco adelantó sorpresas en el gran final de la serie

La galardonada This is Us llega a su final. ¿Qué lazos se destruirán para siempre entre los personajes?, ¿quiénes lograrán vencer el paso del tiempo? Preguntas que serán contestadas el próximo 6 de enero.

30 de diciembre, 2021 | 19.01

Tras los retrasos de rodaje por la pandemia, llega la temporada final de This is Us.

Se acerca el final. El próximo 6 de enero llegará a la plataforma Star+ la temporada final de This is Us, una drama familiar de la NBC que hace años conquistó al público de todo el mundo por la manera en la que aborda problemas de la vida cotidiana, temas delicados como adicciones, la diversidad y el paso del tiempo. Susan Rovner, de NBC, adelantó en diálogo con TV Line que la temporada constará de 18 capítulos. "La gente va a estar al borde de sus asientos con los problemas de salud de los personajes. Además, veremos lo que esto significa para la familia y las decisiones que deben tomarse. Veremos el final del viaje de dos personajes muy importantes y eso siempre es tan difícil. Va a ser mucho", adelantó Chrissy Metz, quien interpreta a Kate Pearson, en la misma publicación. Un final que promete estar a la altura de las expectativas El personaje de Metz es uno de los que más obstáculos deberá superar en los nuevos capítulos, ya que los problemas con su marido, Tobbey (Chris Sullivan) fueron creciendo con el paso del tiempo. Y a pesar de que formaron una familia con mucho amor, las diferencias hicieron lo suyo. "Kate quiere salvar el matrimonio. Ella sabe que hay una especie de desconexión. Entonces ella va a intentar salvarlo y... veremos qué pasa. Ambos quieren esto tan hermoso, pero a veces no obtenemos lo que queremos", agregó. Por su parte, Jon Huertas, quien le da vida a Miguel -un hombre que se casa con Rebecca (Mandy Moore), la viuda de su mejor amigo, Jack (Milo Ventimiglia)- aseguró que los espectadores podrán disfrutar de la química que tiene detrás de cámara con Moore y que eso, hará que el desenlace de la serie se aún más emotivo. "Creo que el público comprenderá de qué modo se puede dar algo tan profundo como una relación entre alguien y la viuda de su mejor amigo. Y el modo en que los guionistas lo trataron es muy hermoso", expresó. "Nos tomamos el tiempo, y queda hermosamente contado", agregó el artista, cuyo personaje fue muy juzgado. Mientras que Mandy Moore, no solo se mostró emocionada por el final de este proyecto tan significativo en su carrera, sino que destacó que su creador, Dan Fogelman le permitió dirigir el noveno capítulo de la nueva temporada. Justin Hartley, el actor que interpreta a Kevin, reflexionó sobre el crecimiento de su papel: "El personaje ha cambiado tan dramáticamente desde el momento en que empecé a interpretarlo en 2016 hasta ahora. Es casi como una persona diferente, pero al mismo tiempo, si lo desarmaras, aún lo reconocerías".