The Crown: Netflix publicó la primera imagen de Imelda Staunton como la reina Isabel II

Entre los otros relevos generacionales estarán Jonathan Pryce, el cual sucederá a Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo y Lesley Manville sustituira a Helena Bonham Carter como la princesa Margarita,

Y llegó la nueva reina. Imelda Stauton tomará el cetro de Olivia Colman como Isabel II en The Crown. Netflix publicó la primera imagen de la veterana actriz interpretando a la actual jefa de estado del Reino Unido. La quinta temporada tiene previsto estrenarse en 2022, lo que hará que la serie esté ambientada en los años 90.

Ganadora de un BAFTA por El secreto de Vera Drake, papel por el que fue nominada al Oscar, Staunton será la tercera versión de la monarca británica. Claire Foy fue la encargada de interpretar a la jefa de la casa Windsor en las dos primeras temporadas, mientras que Colman interpretó a la reina en las tercera y cuarta tanda de capítulos.

Entre los otros relevos generacionales estarán Jonathan Pryce, el cual sucederá a Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo; Lesley Manville sustituyendo a Helena Bonham Carter como la princesa Margarita, mientras que Elizabeth Debicki y Dominic West tomarán el testigo de Emma Corrin y Josh O'Connor como Diana de Gales y el príncipe Carlos.

Sobre los nuevos personajes, de momento se sabe que Jonny Lee Miller, el actor de Elementary, interpretará a John Major, quien fue primer ministro y líder del partido conservador entre 1990 y 1997. Antes de ello, fue canciller de Haciendo del Reino Unido y secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Mancomunidad durante el gobierno de Margaret Thatcher, entre los años 1987 y 1990.

Netflix: La Familia Real hace un pedido que podría derrumbar la temporada 5 de The Crown

The Crown es una de las producciones más exitosas de Netflix y tiene la desafiante misión de adaptar la vida de la reina Isabel II, con los logros y miserias de la familia real en su camino en la realeza. Mientras se espera la quinta temporada de la serie creada por Peter Morgan, el príncipe William hizo un pedido que podría perjudicar al show. ¿De qué se trata?

Es un hecho que en el Palacio de Buckingham no están demasiado contentos con The Crown y voceros lo han dejado en claro a través de comunicados oficiales o declaraciones a la prensa. El último en manifestarse al respecto fue el exsecretario Dickie Arbiter, quien señaló que el drama se tomó licencias para contar hechos desde una visión errónea.

Y el reciente pedido del príncipe William podría arruinar completamente los planes de Peter Morgan en la temporada 5, ya que se trata de un hecho clave en la vida de la recordada Lady Di. De acuerdo a información filtrada, la nueva tanda de episodios se ambienta entre 1990 y el año 2000, por lo que deberíamos ver el divorcio entre Diana y el príncipe Carlos, después de los engaños que el heredero al trono le hizo con Camilla Parker. El gran suceso de la época se dio cuando Lady Di realizó una histórica entrevista con Martin Bashir para la BBC, donde ella reveló toda su verdad, algo que sería ideal para ver en la serie, pero esto no será así.

Fue por ello que el hijo de Lady Di pidió a todas las cadenas y plataformas que no se retransmitiera más este episodio de la BBC, ya que para él y su familia se dio en base a la falsedad. También solicitó que se eliminen todas las historias sobre su madre, si es que incluyen esta entrevista de por medio. The Crown se enfrenta al gran dilema de incluir o no este episodio emblema de la historia de la familia real u obviarlo.