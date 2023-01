Revelaron el duro cambio que hará Ellie en la serie The Last of Us

La serie The Last of Us guardará una inquietante similitud con el videojuego en torno al personaje de Ellie, una de las supervivientes.

18 de enero, 2023 | 19.57

El director de The Last of Us adelantó el oscuro cambio de Ellie similar al videojuego.

Después de su vibrante primer capítulo, los fans de The Last of Us aguardan impacientes para saber más sobre Joel y Ellie, sus protagonistas. Tanto es así, que Craig Mazin, creador junto a Neil Druckman de la serie protagonizada por Pedro Pascal, podría haber revelado uno de los más grandes spoilers: el giro oscuro que Bella Ramsay experimenta en la segunda entrega del juego y cómo eso afecta a Ellie. A pesar de que Mazin y Druckman se centraron en trasladar a la pequeña pantalla la primera entrega del videojuego desarrollado por Naughty Dog en 2013 para PlayStation, también se mostraron interesados en una más que posible temporada 2 de la ficción. De hecho, las semillas para llevarla a cabo llevan plantadas en la ficción desde su primer episodio. Es más, ya en Inside the Episode, el especial que preparó la plataforma de streaming sobre este primer capítulo, Mazin adelantó que Ellie, a la que interpreta Bella Ramsay, tomaría una dirección más sombría en la que sería la segunda entrega de la serie de HBO Max. De hecho, en este reportaje el showrunner y guionista alude a que ya un sobrecogedor instante que tiene lugar en el primer episodio de The Last of Us allanó el camino para ello. En concreto ese momento en el que la joven, única en ser inmune al virus del Cordyceps, reacciona al ver a Joel, al que pone rostro Pascal, matando al soldado de la FEDRA al final del capítulo. "Lo más destacable de esa circunstancia es que cuando Ellie ve cómo mata a golpes a un hombre, se activa. Al principio del episodio, cuando Sarah le ve matar a esa anciana infectada a la que tenía que asesinar. Él la mató, ella llora. Ellie no. A Ellie le gusta", señala Mazin antes de proseguir. "Le gusta la idea de que alguien la defienda así y le gusta la idea de que ese tipo sea castigado. Aquí es donde empiezas a ver el problema, pero también lo delicioso del emparejamiento. Estos dos estaban destinados a estar juntos, pero cuidado", advierte el realizador, dejando claro que, si bien forman un buen equipo, la oscuridad que alberga el personaje de Ramsay en su interior sentaría las bases para convertir a Ellie en una máquina de matar en la temporada 2 de la serie de HBO Max, en la que también ejerce de guionista. MÁS INFO Cine Películas de Netflix 2023: 27 estrenos que se darán este año Para el cineasta, esta secuencia del 1x01 de The Last of Us es equiparable a la forma en la que el Cordyceps "toma el control" de sus víctimas, con la excepción de que, en el caso de Joel, no es el virus, sino el amor, asegurado que "el instinto primitivo se apodera de él", por lo que como apunta, "no puede evitar actuar". Sin embargo, aunque tanto Mazin como Druckman mostraron su interés por una segunda temporada de The Last of Us, por el momento la plataforma no se pronunció al respecto. Con información de Europa Press.