Nueva fecha de estreno para la esperada reunión de los actores de Friends

El coronavirus ha afectado el rodaje de cientos de películas y series que esperábamos con ansías. Las nuevas temporadas de "Stranger Things" y "The Handmaid's Tale", y las películas "007: No Time to Die" y "Black Widow" son algunas producciones que sufrieron postergaciones. Y "Friends", cuya reunión estaba pautada para grabarse en abril y estrenarse en HBO Max, también sufrió los embates de la pandemia. Por suerte, ejecutivos de Warner Bros revelaron nueva fecha de rodaje y tentativo estreno.

"Al principio pensamos que los rodajes serían retrasados un par de meses como mucho, pero ahora parece que va a ser mucho más. Estamos viendo la posibilidad de haber terminado el rodaje de este especial para finales del verano, si las estrellas se alinean y podemos volver a la producción pronto", reveló Bob Greenblatt, uno de los altos cargos de Warner.

Además, sumó: "Entendemos que hay un valor añadido en hacer esto con público, para que puedan experimentar cómo estos 6 grandes amigos vuelve a reunirse, y no queríamos hacerlo de forma rápida, con una llamada digital con seis ventanitas y cada uno grabándose desde sus cocinas y dormitorios. Nos habría encantado tenerlo terminado desde el lanzamiento de HBO Max, pero al mismo tiempo, si lo lanzamos en otoño, creo que será algo que la audiencia estará deseando ver".

Al igual que en la popular sitcom, la reunión contaría con la participación de todos los miembros originales del reparto. Jennifer Aniston como Rachel Green; Courteney Cox como Monica Geller; Lisa Kudrow como Phoebe Buffay; Matt LeBlanc como Joey Tribbiani; Matthew Perry como Chandler Bing; y David Schwimmer como Ross Geller, volverían una vez más a la pantalla chica, luego de 10 exitosas temporadas y un total de 236 episodios que transformaron a "Friends" en un clásico de culto.