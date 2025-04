No es El Zorro: la histórica serie que es un éxito mundial y está de vuelta

No es El Zorro: la serie de 1930 que es un éxito mundial y está de vuelta.

Una de las series más queridas de la televisión dará un salto al cine en una aventura que promete unir a grandes y chicos en las salas. Se trata de los queridos Looney Tunes, tropa de personajes animados de Warner Bros creados en 1930, que están de vuelta en El día que la Tierra explotó, una nueva película protagonizada por el pato Lucas y el chanchito Porky: los detalles del esperado estreno que ya está dando que hablar.

Los icónicos personajes de los Looney Tunes regresan a los cines con El día que la Tierra explotó (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie), la primera película animada protagonizada por el pato Lucas y Porky, que llegará a salas argentinas el 17 de abril. Esta disparatada y colorida aventura, dirigida por Peter Browngardt, promete llevar el humor clásico de los Looney Tunes a nuevas alturas y deleitar tanto a las nuevas generaciones como a los fans de siempre.

"Cuando un error en la fábrica local de chicles los pone en el centro de un siniestro complot alienígena de control mental, Porky y Lucas se convierten, sin quererlo, en los únicos héroes capaces de salvar la Tierra... o al menos intentarlo sin volverse locos entre ellos. La película captura la esencia del slapstick y la comedia absurda que hicieron famosos a estos personajes, pero con una animación moderna y electrizante", indica la sinopsis de El día que la Tierra explotó, creada para niños de 4 a 12 años, familias con pequeños y nostálgicos de los Looney Tunes, esta película es un festín de carcajadas y acción animada. Una experiencia vibrante y divertida en la gran pantalla.

En los primeros comentarios de la crítica especializada El día que la Tierra explotó está recibiendo alabanzas unánimes. Según Rotten Tomatoes la vuelta de los Looney Tunes al cine tiene una valoración de 100% de "tomates frescos", mientras que medios como Variety indican que se trata de una película "desopilante... creada con amor". La película responde a un plan de Warner Bros de volver a las bases de sus clásicos personajes animados con nuevas películas de Bugs Bunny y sus amigos y otros personajes (ya están anunciadas nuevas aventuras animadas de Los Picapiedras y Tom y Jerry, y está pronta a estrenarse una película protagonizada por El Coyote y el Correcaminos, que mezcla animación y humanos).

Cuándo se estrena la nueva serie de Scooby Doo que hará Netflix

Scooby Doo, tendrá una super producción a cargo de Netflix con una estética renovada y un enfoque más adulto, con el objetivo de reimaginar las aventuras de Shaggy, Vilma, Daphne, Fred y Scooby Doo."En esta versión moderna, los viejos amigos Shaggy y Daphne se unen en un campamento de verano con la científica Velma y el peculiar pero atractivo Fred para resolver el misterio de un cachorro de gran danés perdido y solitario, que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural", detalló la plataforma. Aunque todavía no se anunció el elenco y la fecha de estreno del show, ya salió a la luz que el actor Joaquin Phoenix podría ser el encargado de darle voz al perro Scooby Doo.