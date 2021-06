Marvel confirma que Loki es de género fluido

El último vídeo promocional de la serie Loki adelantó una imagen en la que puede leerse la palabra "fluido" en referencia a su género.

Loki, la nueva serie de MARVEL en Disney, dará a los fans del Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston, la oportunidad de conocer en mayor profundidad a uno de los personajes más populares de este universo. A días de su estreno en Argentina, el 9 de junio, MARVEL dio una inesperada revelación que contenta a la audiencia LGBTTIQ+ y es que el protagonista es de género fluido.

A pesar del cariño que el fandom le profesa, el villano solo apareció en momentos muy puntuales aunque clave dentro de películas centradas en otros personajes, lo que hace que aún existan muchos detalles que los fans desconocen sobre él, como por ejemplo, que es de género fluido. El último vídeo promocional de la serie adelantó una imagen en la que puede leerse, dentro del expediente de Loki en los archivos de la Time Variance Authority (Agencia de Variación Temporal), la palabra "fluido" en referencia a su género.

Aunque a muchos fans esto los agarró de imprevisto, lo cierto es que es algo que en los cómics ya era considerado canon. En el volumen 5 de la saga Pecado Original, de 2014, después de que se descubra quién es la hija perdida de Odin, el padre de los dioses afirma: "Mis niños. Mi hijo, mi hija y mi vástago que es ambos".

A pesar de que la frase del fundador de Asgard es bastante explícita, el escritor Mackenzi Lee no dejó lugar a dudas en su novela Loki: Where Mischief Lies de que el Dios del Engaño no solo es de género fluido sino que además es pansexual. Todavía está por ver si esta revelación en el Universo MARVEL tendrá algún tipo de peso en la serie o pasará de largo simplemente como un Easter Egg.

Los fans del personaje podrán saber más de de Loki, encarnado por el caristmático Tom Hiddleston, a partir del próximo 9 de junio con el estreno de Loki en Disney+. La serie está protagonizada ademas pro Owen Wilson que dará vida a Mobius, miembro de la Agencia de Variación Temporal. El reparto lo completan Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.