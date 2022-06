Los creadores de Stranger Things hablaron sobre las muertes de la 4 temporada

Los hermanos Duffer anticiparon que en el final de la temporada 4 de Stranger Things "las cosas podrían no ir bien".

La temporada 4 de Stranger Things culminará con su Volumen 2, cuyos episodios llegarán a Netflix el 1 de julio. Matt y Ross Duffer, creadores de la ficción, advirtieron que en la nueva tanda de episodios algunos de los personajes favoritos de los fans podrían morir.

En una entrevista con Variety a los hermanos Duffer les preguntaron si habría bajas importantes en el Volumen 2. "Realmente no quiero decirlo, pero yo me preocuparía por que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Ahora, que sea así o no, lo tendrán que ver", revelaron.

El Volumen 1 ya se cobró varias víctimas: Vecna mató a Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), Fred Benson (Logan Riley Bruner) y Patrick McKinney (Myles Truitt). Además, en el último capítulo estrenado hasta la fecha, Nancy (Natalia Dyer) cayó en su maldición y el Volumen 2 tendrá que desvelar su destino.

"Esa es una muy buena pregunta. Esa es en realidad una de las pocas preguntas que hemos planteado esta temporada que no se responderá en el Volumen 2. Estamos preparando el escenario para algunas revelaciones importantes en nuestra última temporada", deslizaron.

Stranger Things 4: quién es Victor Creel, el misterioso personaje de Robert Englund

¿Quién es Victor Creel y cuál es su importancia en los nueva entrega de la serie? En noviembre de 2020, Netflix dio la exclusiva de que Englund se unía al elenco de Stranger Things para dar vida a Victor Creel junto con una breve descripción de su personaje: "Está internado en un hospital psiquiátrico por un asesinato que cometió en los 50". Sin embargo, ahora que todos los capítulos de la primera parte de la cuarta entrega de la serie sobrenatural ya vieron la luz, parece que la plataforma no fue del todo honesta a la hora de presentar al personaje.

Cuando Nancy Wheeler exhibe sus habilidades periodísticas para buscar pistas sobre el asesinato de Chrissy, consigue el jugoso testimonio del tío de Eddie, a quien la policía sigue como principal sospechoso, y le cuenta la historia de Victor Creel, un supuesto asesino en serie que se llevó la vida de su familia. Esta información prende en Nancy la llama de la curiosidad y se empeña en seguir indagando sobre ese truculento caso.

Finalmente, la adolescente, acompañada por Robin tras la muerte de su compañero del periódico, visita el psiquiátrico Pennhurst, donde tienen internado al personaje de Englund, y este les cuenta su traumática historia. Según el relato de Victor, un envejecido anciano sin ojos, cuando él y su familia se mudaron a una nueva casa en Hawkins en 1959, comenzaron a sufrir extraños y demoníacos fenómenos. Sin embargo, el clímax llegó cuando la presencia sobrenatural asentada en la residencia terminó por matar a su esposa Virginia y a sus hijos Alice y Henry.

La policía culpó a Víctor de los asesinatos y, dado lo desfigurados que estaban los cadáveres, le internaron en el psiquiátrico Pennhurst. Sin embargo, aunque él atribuía los homicidios al mismísimo demonio, la serie revela en su capítulo final que quien estaba detrás de las muertes eran su propio hijo.

Y es que el personaje de Englund es de vital importancia para el final de la primera parte de la temporada 4 de Stranger Things dadas las grandes revelaciones que se hacen sobre su hijo, el joven Henry. Después de haber entrado en coma tras el sobreesfuerzo de matar a su familia, el Dr. Brenner se encuentra con el niño en el hospital y lo convierte en el sujeto Uno de su programa en el laboratorio Hawkins. Sin embargo, al no poder controlarlo, le inserta un chip que paraliza sus habilidades sobrenaturales y le sigue reteniendo en el centro como su asistente bajo una nueva identidad: Peter Ballard.

Mientras Eleven está internada en el laboratorio, Peter Ballard se gana su confianza hasta tal punto que juntos trazan un plan de huida para la pequeña. En agradecimiento, ella le quita el chip y Henry Creel/Uno/Peter Ballard recupera sus poderes con los que masacra como venganza a niños, doctores y enfermeros del laboratorio. Cuando Eleven se enfrenta a él, abre un portal hacia el Upside Down, en el que Henry Creel/Uno/Peter Ballard queda atrapado y se transforma en Vecna.