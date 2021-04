La temporada 32 de Los Simpson se estrenará de forma exclusiva en Disney Plus.

La familia amarilla más famosa de la historia de la televisión está de vuelta y la noticia ya es oficial: la temporada 32 de Los Simpson se estrenará en exclusiva en Disney Plus el próximo 14 de mayo de 2021.

A pesar de cómo la calidad de la serie bajó con respecto a sus primeras temporadas y las controversias como la interpretación ofensiva del personaje de Apu -que siguió con la desvinculación del actor Hank Azaria del personaje- Los Simpson sigue siendo una de las series más maratoneadas de la televisión en Estados Unidos y el resto del mundo.

Sobre la temporada 32 se conoció la noticia de que llegará de forma exclusiva a Disney+ pero no será de golpe sino por capítulos que se irán estrenando cada viernes, uniéndose de a poco a los más de 600 episodios que tiene en total la serie en la plataforma. La fecha de estreno de la misma será el próximo 14 de mayo de 2021.

Recordemos que en Disney+ solamente están las temporadas 30 y 31 de la serie. El resto se encuentra en la plataforma Starz, en donde Disney+ -que compró 20th Century Fox- aloja los contenidos que no se amolden tanto a la marca Disney. Disney Plus cuenta con un poderoso catálogo de taquilleras marcas como Marvel, The Walt Disney Studios, Star Wars, Pixar y Nat Geo. En un informe publicado la última semana por medios especializados norteamericanos se supo que en 12 meses Disney+ consiguió atraer -pandemia mediante- a más de 73 millones de suscriptores; muy por encima de las proyecciones más optimistas. Es claro que Netflix, con 195 millones de cuentas pagas en más de 190 países, aún es líder cómodo en el sector, aunque la brecha se acorta.

Murió de coronavirus el guionista y productor de Los Simpsons

Marc Wilmore, guionista y productor de Los Simpson, murió a los 65 años a causa de coronavirus, informó su hermano Larry con una publicación en la red social Twitter.



“Mi dulce, dulce hermano, Marc Edward Wilmore, ha muerto esta noche mientras luchaba contra el COVID-19 y otras condiciones que le han causado dolor durante muchos años", escribió Larry en su cuenta de Twitter acerca del fallecimiento de Marc.

Wilmore se desenvolvió como guionista e imitador en el programa In living color y luego se incorporó al popular show nocturno de Jay Leno, entre otras labores para televisión. El artista se incorporó a escribir Los Simpson a partir de la temporada 13 (desde noviembre de 2001) donde, además, se desempeñó como productor ejecutivo.