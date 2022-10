La muerte más bestial de House of the Dragon era peor en los libros

El capítulo ocho de House of the Dragon tuvo una de las escenas más perturbadoras de la serie hasta el momento, que fue totalmente modificada de los hechos narrados en la novela Fuego y sangre, de Game of Thrones.

El octavo episodio de House of the Dragon, titulado El señor de las mareas, regaló a los fans una de las muertes más sorprendentes y bestiales de la serie hasta la fecha. Sin embargo, este atroz asesinato podría haber sido bastante más salvaje si sus showrunners hubiesen plasmado en la pequeña pantalla lo escrito por George R.R. Martin en Fuego y sangre, el libro en el que se basa la ficción.

Al final del 1x08 de House of the Dragon, un enfadado Vaemond Velaryon, encendido tras ver cómo el moribundo rey Viserys frustraba sus aspiraciones de ser sucesor de su hermano Corlys al frente de Marcaderiva, se atreve a llamar puta a Rhaenyra y bastardos a sus hijos frente a toda la corte en el salón del Trono de Hierro. Y es que, aunque saben que Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, los tres primeros hijos de la princesa heredera son fruto de su relación extramatrimonial con Harwin Strong, y no de su enlace con Laenor Velaryon, nadie se atreve a comentar tal detalle ya que supone un acto de alta traición... castigado con la muerte. Pena que a Corlys le llega de forma express, curiosamente, por obra y gracia del irrefrenable Daemon.

"Te cortaré la lengua por eso", le dice el rey, justo antes de que Daemon lo decapite repentinamente por la espalda, dejándole la lengua colgando de manera muy explícita. "Puede quedarse la lengua", contesta con sorna el marido de Rhaenyra y hermano de Viserys ante la mirada atónita de todos los presentes.

La diferencia de la serie con la novela Fuego y sangre

Y por muy atroz que resulte la escena, en Fuego y sangre, el libro de George R.R. Martin en el que se basa House of the Dragon, el destino de Vaemond es todavía peor: Fue Rhaneyra quien ordenó a Daemon que lo decapitase, y, a diferencia de la serie, que muestra en la escena posterior cómo las Hermanas Silenciosas embalsaman su cuerpo, en la novela la propia princesa decide alimentar a su dragón Syrax con los restos del que pretendía erigirse como Señor de Marcaderiva que, además, en los libros es sobrino y no hermano de Corlys, la Serpiente Marina.

Haber plasmado todo esto en la serie hubiese supuesto dar una imagen muy sádica de Rhaenyra y alejada de su concepción actual, en la que se muestra como una figura más simpática para los espectadores y legítima heredera al Trono de Hierro. De hecho, en Fuego y sangre, los primos de Vaemond llevaron a su esposa e hijos, Daemion y Daeron, ante Viserys para pedir justicia por su muerte... y este respondió ordenando cortarles la lengua a todos ellos como castigo por cuestionar también la legitimidad de los hijos de Laenor.

No obstante, los showrunners de la serie compensaron todos estos cambios cambio convirtiendo a Vaemond en el hermano menor de Corlys para darle una mayor notoriedad a su ejecución, ya que en Fuego y sangre era el mayor de sus muchos sobrinos. No es la primera vez que House of the Dragon modifica alguna de sus muertes con respecto al libro en el que se basa. Por ejemplo, el final del 1x07 muestra cómo Laenor finge morir a manos de su amante, Qarl, para después huir con él y poder dar por fin rienda suelta libremente a su amor, permitiendo, a su vez, el enlace entre Rhaenyra y Daemon.