La dolorosa revelación del hermano de Ricardo Fort sobre la infancia del mediático

La serie El comandante, que recorre la vida íntima y mediática del fallecido Ricardo Fort, dejó una triste revelación sobre la infancia del chocolatero.

El estreno de El comandante, la serie documental de Star+ que recorre la vida familiar y mediática de Ricardo Fort, dejó varios momentos para el análisis en torno a la vida del recordado millonario. Uno de ellos fue una tristísima revelación de Eduardo Fort sobre la infancia de su hermano.

La miniserie de cuatro capítulos se mete en aspectos del detrás de escena de Fort como figura de los medios y explora sus años de gloria en ShowMatch, sus padecimientos físicos y emocionales, los amores que lo acompañaron y la relación con su familia, con archivo y entrevistas exclusivas. Y en el tercer capítulo, titulado "Chocolate" y enfocado en los vínculos familiares, Eduardo, uno de sus dos hermanos, hizo una triste revelación sobre la infancia del mediático.

“Nosotros vivíamos en casa y en el piso de abajo vivía una señora, con un señor, eran un matrimonio grande. Ricardo pasaba mucho tiempo ahí abajo. Y el hombre abusó de Ricardo. Cuando nos dimos cuenta casi lo mata mi viejo. Era chico, tendría cinco años. El viejo era un hijo de puta", contó Eduardo en una voz en off. Según su relato, esta pareja los cuidaba cuando eran chicos pero Ricardo pasaba más tiempo con ellos que Eduardo y Jorge (su otro hermano).

Rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y Miami, la serie reconstruye la vida de Fort mediante imágenes inéditas y de archivo junto a entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos del protagonista, como sus hijos, Marta y Felipe; su hermano Eduardo y su pareja más conocida, Gustavo Martínez; nombres con los que la producción buscó alejar el relato del sensacionalismo para ahondar en su intimidad.

En la década del 2000, Fort alcanzó su gran y deseada notoriedad mediática a través de su excéntrico estilo de vida y una actitud irreverente que lo transformaron en una celebridad y un pionero en su estilo dentro de la industria del entretenimiento y en prácticamente uno de los primeros influencers de la región. La muerte lo tomó por sorpresa en 2013 y luego de un fallo cardíaco, Ricardo dejó el plano físico pero su imagen se potenció en memes, remeras y artículos ligados a la cultura popular.

La impactante premonición de Virginia Gallardo sobre la muerte de Ricardo Fort: "Lo soñé esa noche"

Años atrás, Virginia Gallardo se quebró en llanto al recordar a Ricardo Fort y contó cómo fue la última conversación por teléfono que tuvieron justo antes de su muerte. Además, confesó que vivió una experiencia mística: soñó con él la misma noche en la que partió.

Gallardo estuvo involucrada en una enorme polémica con los hijos de Fort tras su fallecimiento. Tanto Martita y Felipe Fort como otros allegados del empresario la acusaron de ni siquiera haber ido al velorio. Virginia cargó con una gran culpa por esto y, si bien asegura que ya transitó el duelo, también reconoce que siempre llora al recordar la última conversación que tuvieron, especialmente después del sueño premonitorio que experimentó.

“Previo a lo sucedido me voy a Corrientes, a mi casa. Él estaba en Miami con Sandra Villarruel, con quien también trabajé así que teníamos un vínculo, y un día me llama desde allá Sandra, pero era él”, contó la panelista en LPA (América TV), y detalló el pedido que Fort le hizo antes de partir. “Me dice: ‘Vir, necesito que vengas a Miami’. Y yo le dije: ‘No puedo, Ricardo’. Porque yo estaba trabajando siempre, pero por lo menos tuvimos un ida y vuelta telefónico. Lo más triste es que habíamos quedado en vernos y nunca llegó. Siempre lloro”, sumó Virginia con su voz a punto de quebrarse.

Cuando Florencia Peña le preguntó si lo extrañaba, Gallardo admitió que no pero que aún no sanó de esta situación. "No. Con el programa que hicimos en América el año pasado, A mi Manera, sentí que fue revivir un montón de cosas. Fue alguien importante en mi vida. Siempre que hablo es como que no sané", continuó. Por último, la mediática confesó que siente culpa hasta el día de hoy por no haberlo despedido y que lo más extraño de todo es el sueño que tuvo sobre El Comandante. "Lo peor es que cuando ocurrió esto no fui ni al velorio. Pero lo soñé esa noche", reconoció. "Te fue a ver", le contestó Peña con un gesto de impacto. "Te juro", cerró Gallardo.