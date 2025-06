Fue una exitosa serie de Netflix, la cancelaron y podría volver como una película

¿Vuelve Mindhunter a Netflix? La pista que develó un actor a los fans.

Mindhunter, una de las series de Netflix con mejores críticas pero que la plataforma canceló tras dos temporadas (2017-2019) estaría cerca de volver según recientes declaraciones del actor Holt McCallany, quien encarnó a uno de los detectives del show creado por David Fincher (Seven, Zodíaco, Perdida). Qué dijo el actor sobre la posibilidad de hacer una película que cierre la historia.

Desde el estreno de su primera temporada, en 2017, Mindhunter se convirtió en una de las series favoritas de los suscriptores de Netflix, que decidió pausarla indefinidamente tras un final donde quedaban abiertas las historias de todos los personajes. Pero durante una entrevista con CBR, el actor Holt McCallany reveló que tuvo una reunión con David Fincher en su oficina y que existe la posibilidad de que Mindhunter vuelva como películas.

"Mira, hace unos meses tuve una reunión con David Fincher en su oficina y me dijo que existe la posibilidad de que vuelva como tres películas de dos horas, pero creo que es solo una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando, pero David tiene que estar contento con los guiones", sostuvo el actor.

"Me sentí muy afortunado y privilegiado de haber podido hacer esa serie. Me encantaría que volviera. Creo que, como dije, me dio un poco de esperanza cuando tuve esa reunión, pero todo tendría que coincidir. La buena noticia es que estamos en Netflix con The Waterfront, y esas películas también se lanzarán en Netflix. Así que creo que, en cuanto a fechas y logística, todo se podría arreglar, pero tiene que ver con que David tenga el tiempo, las ganas y esté contento con el material. Y, bueno, esa es una gran incógnita", agregó sobre la posibilidad de la vuelta de Mindhunter.

Mindhunter sigue la historia de dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal, analizando la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas. La serie está protagonizada por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv. Por el momento la plataforma no emitió comunicados confirmando o desmintiendo los dichos del actor que ilusionaron a miles de fanáticos de la serie que reavivó la pasión por los true crimes, género muy popular en la plataforma y uno de los más consumidos en el cine y la televisión.

David Fincher contó cómo iba a ser el final de Mindhunter

En 2020 David Fincher concedió una entrevista a Variety y reveló cual era su plan para el futuro de Mindhunter, que por desgracia nunca llegó a verse en Netflix. “La esperanza era llegar hasta finales de los 90, principios de los 2000, con suerte, llegar hasta las personas que llamaban a la puerta de la casa de Dennis Rader”. Dennis Rader, mejor conocido como el Asesino BTK, fue uno de los asesinos más infames de Estados Unidos y se caracterizó por torturar a sus víctimas y luego enviar cartas a la policía y a los medios con detalles de sus crímenes más sangrientos.